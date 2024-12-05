Самые громкие разводы российских звезд 2024

В мире шоу-бизнеса личная жизнь знаменитостей всегда вызывает особый интерес у поклонников и прессы. Каждое событие, связанное с их отношениями, становится предметом обсуждений, а расставания – тем более. Разводы звезд нередко сопровождаются громкими скандалами, разделом имущества и бурными спорами, которые привлекают внимание миллионов. В 2024 году российский шоу-бизнес снова оказался в центре внимания из-за разрыва отношений известных пар. В этом материале редакцию "Клео.ру" вспоминает самые обсуждаемые разводы года, которые стали настоящей сенсацией и не оставили равнодушными ни поклонников, ни журналистов.

Алсу и Ян Абрамов





Расставание певицы и бизнесмена после 18 лет брака было громким. Артистка намекнула, что причиной разрыва стала неверность мужа. Тот якобы завел роман с моделью Анастасией Решетовой. Предприниматель пытался сохранить хорошие отношения с женой, предлагая ей свои активы на несколько миллиардов, но Алсу предпочла делить совместно нажитое имущество.

Нюша и Игорь Сивов





Еще одна пара, которая рассталась из-за измен. По словам певицы, она столкнулась с неверностью мужа во время второй беременности. Несмотря на желание отпустить обиду, брак сохранить не удалось. Пара официально расторгнула брак в августе.

Shaman и Елена Мартынова





Расставание Ярослава Дронова с женой, которая помогла ему добиться популярности, стало шоком для поклонников, поскольку этот брак казался крепким. В конце сентября певец выложив в Сеть документ о разводе, из-за чего некоторые коллеги по цеху заподозрили исполнителя хита "Я русский" в том, что тот охотно пиарится на этой теме.

Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины





Блогеры, прожившие в браке 11 лет, развелись из-за разногласий после истории с неуплатой налогов. Когда супругам показалось, что все проблемы решены, им предъявили новые претензии. Против них возбудили уголовное дело о незаконном выводе 250 миллионов рублей за пределы России. Пока идет следствие, бывшие супруги находятся под домашним арестом.

Сергей Шнуров и Ольга Абрамова





О разводе музыканта с четвертой женой стало известно в октябре. Они расстались после после шести лет брака и рождения двух общих детей. Причины такого решения остаются неясными, однако известно, что между супругами нет имущественных споров и проблем, связанных с опекой над детьми.