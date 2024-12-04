Алена Блин рассказала о причастности Шепелева к утечке информации о болезни Фриске в СМИ

Певица Жанна Фриске покинула этот мир в 2015-м после тщетной борьбы с раком мозга. Последние годы артистка проходила лечение в лучших клиниках, в том числе за рубежом. Пока она ездила от одних врачей к другим, подробности состояния онкобольной исполнительницы периодически просачивались в Сеть.

Журналистка Алена Жигалова, более известная как Алена Блин, которая тогда пристально следила за историей Фриске, расставила все точки над i. В беседе с Дмитрием Дибровым в рамках нового шоу телеканала ТНТ она рассказала, что информацию о болезни Жанны сливал в СМИ Дмитрий Шепелев, который на тот момент был гражданским мужем певицы.

"Я не верила в это до последнего", – сказала Жигалова.

По словам Алены Блин, она рьяно защищала телеведущего, когда его обвиняли в учетке сведений, которые следовало бы хранить втайне от общественности. Но, проведя собственное расследование, журналистка лично убедилась, откуда ноги росли.

Интересно, что об этом же неоднократно говорил и отец Жанны Фриске – Владимир Борисович. Однако его слова были восприняты общественностью как обида на Дмитрия Шепелева за то, что он не смог спасти его дочь.