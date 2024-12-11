Настя Ивлеева вышла замуж за ведущего телеканала "Культура"

В 2021 году блогер и телеведущая Настя Ивлеева развелась с рэпером Алексеем Узенюком, более известным как Элджей, после двух лет брака. Решение о расставании оказалось обоюдным, когда они поняли, что прежних чувств уже нет, а различия стали все заметнее.

Позже ходили слухи о новых романах Ивлеевой, однако она не подтверждала их. О личной жизни телезвезда заговорила лишь недавно – спустя год после "почти голой" вечеринки, заставившей ее уйти в тень. Накануне Настя без каких-либо подробностей сообщила, что снова вышла замуж.

Журналисты выяснили, что новым избранником 33-летней звезды шоу "Орел и решка" стал ведущий телеканала "Культура" Филипп Бегак. Позже Настя Ивлеева это подтвердила. Брак был заключен в Мурманске, после чего пара отправилась в путешествие по Заполярью.





Филипп – ведущий шоу "Правила жизни". Он приходится внуком известному советскому писателю Юлиану Семенову. Бабушка телеведущего – сестра режиссеров Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.

Для 32-летнего Филиппа Бегака брак с Настей Ивлеевой стал вторым. Более того, у него есть дочь, выяснили журналисты издания Super. По словам матери телеведущего, он не мог видеться со своим ребенком из-за запрета бывшей жены. Молодому отцу пришлось отстаивать свои права через суд.