Анджелина Джоли и Брэд Питт могут снова сыграть влюбленных после многолетнего конфликта

Прошло всего восемь лет с того момента, как мир потрясла новость о разводе одной из самых знаменитых пар Голливуда – Брэда Питта и Анджелины Джоли. И хотя споры и судебные разбирательства между бывшими супругами все еще продолжаются, на горизонте может вспыхнуть новая искра – как на экране, так и в карьере звезд.

СМИ уже давно фантазируют на тему возможного воссоединения Брэда и Анджелины, но в этот раз слухи подкреплены конкретным предложением. Продюсер и режиссер Дэнни Росснер предложил паре уникальный шанс: совместные съемки в фильме о любви и войне.

Сюжет будущего фильма обещает стать настоящей драмой с налетом ретро-гламура. Действие разворачивается в отеле Martinez на Лазурном берегу Канн во времена Второй мировой войны. Брэд Питт должен воплотить образ харизматичного владельца отеля Эммануэля Мартинеса, а Анджелина – его музы и возлюбленной Эммы Дигард. Атмосфера роскоши, опасности и романтики обещает стать ключевым элементом фильма.

Однако не все так просто. Помимо художественных сложностей, остаются вопросы гонораров. Знаменитым экс-супругам предложили за съемки 60 миллионов долларов. Однако делят гонорар между актерами не поровну. По мнению режиссера, Питт должен получить большую часть, а Джоли – остальное.



"Сейчас, я думаю, возможный гонорар Брэда Питта находится в диапазоне от 20 до 25 млн долларов [за фильм], а Анджелины Джоли – в диапазоне 15 млн долларов", – поделился предположениями Росснер.

Для Брэда и Анджелины, которые даже на кинофестивалях тщательно избегают личного общения, совместный проект может оказаться вызовом. Но если им удастся найти общий язык и сосредоточиться на искусстве, результат может стать историческим.

"В фильме есть любовные сцены... И одна из них очень яркая, но в ней нет ничего непристойного", – рассказал продюсер.

Кинокритики уже предвкушают, что фильм может стать не только художественным триумфом, но и сенсацией, которая вернет "Бранджелину" на вершину популярности. А для поклонников этот проект может стать долгожданной возможностью увидеть магию, которую звезды создавали вместе на экране.

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