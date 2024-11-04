Необычные коллекции знаменитостей: от редких печатных машинок до антикварных кинжалов

Мы привыкли видеть знаменитостей на больших экранах и красных дорожках, но мало кто задумывается о том, чем они увлекаются в свободное время. Оказывается, многие звезды имеют необычные хобби и собирают коллекции, которые могут поразить воображение. Давайте погрузимся в мир звездных увлечений и узнаем, какие сокровища хранятся в их личных коллекциях.

Том Хэнкс и его любовь к печатным машинкам





Легендарный актер Том Хэнкс увлекается коллекционированием винтажных печатных машинок. Его страсть началась еще в 1978 году, и с тех пор он собрал более 200 экземпляров со всего мира. Хэнкс не просто хранит их на полках – он активно использует машинки для написания писем друзьям и коллегам. В 2014 году актер даже выпустил приложение Hanx Writer, позволяющее пользователям имитировать процесс печати на классической машинке на iPad.



Анджелина Джоли и коллекция кинжалов





Анджелина Джоли известна своей страстью к коллекционированию антикварных кинжалов и ножей. Ее увлечение началось еще в детстве благодаря матери, которая подарила ей первый кинжал. Сегодня в коллекции актрисы насчитываются десятки уникальных экземпляров из разных эпох и культур. Джоли считает, что эти предметы отражают историю и искусство, а также служат символами силы и защиты.



Николас Кейдж и его динозавры





Николас Кейдж – обладатель одной из самых необычных коллекций, включающей окаменелости динозавров и редкие комиксы. В 2007 году актер приобрел череп тираннозавра возрастом 67 миллионов лет. Хотя позже выяснилось, что артефакт был незаконно вывезен из Монголии, и Кейдж добровольно передал его властям. Кроме того, он является большим ценителем комиксов и даже назвал своего сына Кал-Эл в честь Супермена.

Александр Васильев и исторические костюмы





Историк моды и телеведущий Александр Васильев обладает одной из самых крупных в мире частных коллекций исторических костюмов и аксессуаров. Его собрание насчитывает более 50 000 экспонатов, включая одежду, обувь, украшения и текстиль с XVIII века до наших дней. Васильев организует выставки по всему миру, делясь своими сокровищами с широкой аудиторией. Его коллекция является ценным источником для изучения истории моды и культуры разных эпох.мм

Джонни Депп и винтажные предметы





Джонни Депп – настоящий любитель всего винтажного. В его коллекции можно найти антикварные инструменты, редкие книги, старинные украшения и даже предметы искусства. Одним из самых уникальных увлечений Деппа является коллекционирование скелетов насекомых и бабочек, которые он хранит в специально оборудованных витринах. Актер считает, что эти артефакты позволяют ему прикоснуться к истории и сохранить часть мира природы.

Риз Уизерспун и старинное постельное белье





Актриса Риз Уизерспун увлекается коллекционированием антикварных тканей и постельного белья. Она обожает винтажные узоры и качество старинных материалов. Риз часто использует эти находки для декора своего дома, создавая уютную и неповторимую атмосферу. По ее мнению, такие вещи приносят в современную жизнь частичку истории и тепла прошлых поколений.

