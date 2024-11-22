"Просто богиня": Анастасия Волочкова предстала на музыкальной премии в необычном образе

Все привыкли видеть Анастасию Волочкову с собранными в хвост волосами и в брючных костюмах. Балерина достаточно редко экспериментирует с образами, поэтому ее неожиданные преображения активно обсуждают в Сети. Например, артистка удивила внешностью на премии телеканала MUSICBOX, которая состоялась 21 ноября в Москве.

Анастасия Волочкова появилась на красной дорожке в элегантном черном вечернем платье в пол, дополнив его блестящим поясом. Привычной прическе балерина в этот раз предпочла то ли светлый парик с прикорневым омбре, то ли сделала наращивание. Так или иначе, это, безусловно, освежило и омолодило 48-летнюю танцовщицу. Это отмечают и интернет-пользователи.

"Волочкова сегодня просто богиня", "Ого, неожиданно ее видеть такой", "Реально хороша", "Здесь она превосходно выглядит", "Хочется пожать руку тому, кто сшил ей сей наряд", – прокомментировали зрители.

К слову, Анастасия Волочкова пришла на 20-летие телеканала MUSICBOX не просто так, а для важной миссии. Она вручила премию в одной из номинаций. А о своем новом образе балерина высказалась интригующе. "У меня в жизни сейчас новые эмоции, много новых чувств, ощущений, творчества, конечно, тоже. И многое хочется теперь менять", – призналась артистка.