Елена Йованович: "Когда силы на исходе, самое время помечтать"

Новогодняя сказка "Щелкунчик" П.И.Чайковского, которая весь декабрь звучит в концертных залах, помогает поверить в чудо даже скептикам– как предчувствие весны, которая, так заведено в природе, обязательно наступит. Может быть, еще и поэтому "Щелкунчик" пользуется такой популярностью – из всех зимних сказок, она – самая весенняя.

В этом году снова будет много версий этого музыкального шедевра. Одним из самых зрелищных станет ледовое шоу "Щелкунчик с симфоническим оркестром", которое состоится 30 декабря на сцене Live Arena.



В нем примут участие чемпионы России и мира по фигурному катанию, среди главных звезд – сербская фигуристка Елена Йованович, многократная чемпионка Сербии, победитель мировых соревнований, солистка мировых шоу на льду, обладательница сертификата Книги рекорда России.





– Елена, впервые вы встали на коньки в три года. Почему родители так рано отдали вас именно в фигурное катание? И когда вы впервые осознали, что это ваш путь и вы пойдете по нему дальше?

– На свою первую тренировку по фигурному катанию я попала вместе с сестрой, которой было на тот момент 5,5 лет. Мне взяли коньки напрокат, и я впервые вышла на лед. Смешной момент: в этом возрасте я ходила на лед ради яблок в карамели, они мне очень нравились и родители покупали мне их после каждой тренировки, а иногда даже вместо. То есть изначально я ходила за компанию с сестрой, и яблоки были моим мотиватором. А когда я начала выигрывать соревнования, я поняла, что мне нравится заниматься фигурным катанием. На тот момент мне было примерно 10 лет.

– А как вы попали в Москву? Вы же начали тренироваться в Сербии?

– После того, как моя сестра выиграла детский чемпионат Европы, это было примерно в 1991-1992 гг, в семье было принято решение двигаться в этом направлении дальше. Сначала мы переехали в Америку, а потом в Москву, где на тот момент перспективы в фигурном катании были для нас лучше.

– Любой спорт – это всегда строгая дисциплина. Любое искусство – всегда свобода. И только балет и фигурное катание совмещают спортивную дисциплину и творческую свободу. У вас были периоды, когда приходилось себя заставлять идти на тренировку? Что помогало взять себя в руки?

– Конечно, как и каждому спортсмену, в определенный момент приходилось преодолевать боль, неудачи и личные проблемы, порой было желание уйти в другой вид спорта или закончить спортивную карьеру, но понимание, что все неудачи временны, и этот путь приведет меня к успеху мотивировало снова идти на тренировку. А вообще, я просто любила и люблю фигурное катание, наверное, это было самой большой мотивацией.

– А были моменты, когда в танце хотелось выйти за рамки спортивных правил и сделать что-нибудь неожиданное, неправильное?

– Я с 13 лет занимаюсь парным фигурным катанием, где все зависит не от одного человека, всегда есть партнер, и вы находитесь в определенных рамках, поэтому такой опции просто нет. В принципе, в этом спорте вообще нет правила отходить от поставленной отрепетированной программы. А вот в шоу свободы больше, и там мы с партнером могли и привносили новые выдуманные именно нами элементы, которые до нас никто в мире не делал.

– Какое выступление было самым сложным? Случалось так, что вам казалось, судьи вас засудили?

– Самым сложным, наверное, был мой последний старт на чемпионате России в 2003 г, когда в короткой программе мы сделали очень хороший прокат, но оценки были сдержанными. После мы откатали произвольную программу уже не так удачно и после этого было принято решение приостановить спортивную карьеру и попробовать себя в шоу.





– За какое достижение вы попали в Книгу рекордов России?

– Этот рекорд касается не только меня одной. Это был проект Stage Entertainment Russia "Щелкунчик на льду" в постановке Татьяны Анатольевны Тарасовой. Проект получил рекорд как самое посещаемое событие за короткий промежуток времени. Там я катала главную роль и награду вручили мне.

– Вы участница многих ледовых шоу – танцевали и у Ильи Авербуха, и у Татьяны Навки. Назовите три-четыре проекта, которые считаете абсолютно уникальными образцами жанра. В чем их сложность и особенность?

– Я каталась не только в ледовых шоу в России, но и по всему миру: в Японии, Корее много каталась по Европе и однажды даже была в Латинской Америке. Многие проекты были особенными и интересными. Считаю, что сам жанр ледового шоу – это уникальное сочетание фигурного катания, акробатики, воздушной гимнастики, часто в сопровождении живого оркестра или выступлением мировых оперных или эстрадных звезд.

– Какие образы, воплощенные вами на льду, вам больше всего нравятся? А было так, что вы остались недовольны костюмом?

– Пожалуй, образ Джульетты останется навсегда в моем сердце. Это было мое первое шоу и оно запомнилось мне навсегда. Джульетта для меня – это воплощение любви в чистом виде, но в то же время и огромная трагедия юности. А по поводу костюмов – это для меня очень важный момент, как для парницы. Дело в том, что художественный замысел, и костюмы очень красивые, но в них невозможно или очень тяжело делать элементы, а иногда и просто кататься. Приходится искать баланс вместе с костюмерами, чаще всего мы его находим.

– У себя в соцсетях вы много пишите о счастье быть мамой. Как вас изменило материнство? Вы почувствовали себя сильнее? Или наоборот, более уязвимой, ведь теперь вы – опора для дочки и придется больше себя беречь, меньше времени посвящать тренировкам?

– После рождения дочери вернуться на лед было моим выбором, да это тяжело и страшно, ведь Нике тогда было всего 3 месяца. Но фигурное катание навсегда останется в моей жизни. А при грамотном планировании и поддержке, мне удается совмещать материнство и фигурное катание.

– Какие привычки вы постараетесь привить Нике с ранних лет?

– Любовь к порядку. Я люблю, когда все на своих местах и вижу, что Ника уже старается мне подражать. Чаще, конечно, она все раскидывает, но я отношусь к этому философски.

– Не планируете отдать ее в фигурное катание как вас уже в три года?

– Я поставлю Нику на лед даже раньше, не уверена, что она будет заниматься фигурным катанием профессионально, но уметь кататься точно будет. Пока я вижу в ней больше стремление к музыке и рисованию.

– Помимо фигурного катания, вы катаетесь на роликах и сами ставите номера. Этот жанр не так популярен как ледовые шоу, как вам пришла такая идея? И где можно посмотреть танцы на роликах?

– Ролики – это совсем не то же самое, что коньки, но еще в период спортивной карьеры мы катались на роликах, и я любила их с детства. Потом был проект на роликах "Чиполлино" Петра Чернышова. А дальше я попробовала ролики в парном катании, мне очень понравилось и я решила развивать это направление. В отличие от коньков, ролики удобнее тем, что не нужно специальное покрытие и можно кататься практически в любом месте.

– Чем вы еще увлекаетесь?

– Очень много всего люблю! Люблю долго гулять (просто обожаю пешие прогулки!), люблю проводить время с родными и близкими, люблю готовить, люблю посещать театры, выставки и мюзиклы, люблю путешествия, а еще очень люблю дочь Нику и мужа Максима.

– А где черпаете энергию, если чувствуете, что силы уже на исходе?

– Меня очень вдохновляет, когда мои мечты осуществляются, поэтому я очень люблю мечтать и строить планы. Когда силы на исходе, самое время помечтать, чтобы потом с новыми силами начать их реализовывать. А еще, конечно, нужно отдыхать, отвлекаться от проблем. Я люблю ходить в тренажерный зал и сауну, это хорошо восстанавливает тонус.





– Елена, вы принимаете участие в новогоднем шоу "Щелкунчик с симфоническим оркестром". В вашем детстве был непременный “Щелкунчик” накануне Нового года?

– Конечно, Щелкунчик и Новый год с самого детства у меня неразрывно связаны, обожаю и саму сказку и музыку Петра Ильича Чайковского. Но навсегда запомню балет "Щелкунчик" в Мариинском театре. Чудо и волшебство – вот какие ассоциации возникают у меня, когда я слышу слово "Щелкунчик".

– Что лично вам помогает сохранять веру в чудо?

– Просто я знаю, что чудеса случаются, поэтому и верю!