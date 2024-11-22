"Он ждал меня... и я вернулась": Вера Брежнева намекнула на роман со старым знакомым

В октябре прошлого года Вера Брежнева и Константин Меладзе объявили о разводе. Эта новость была словно гром среди ясного неба для поклонников, ведь пара выглядела счастливой. О причинах разрыва отношений супруги так и не рассказали. Однако летом этого года певица признавалась, что расставание с продюсером стало для нее серьезным ударом, и до сих пор она вспоминает этот период со слезами на глазах. Тогда же Брежнева заявила, что, вопреки всем слухам, ее сердце свободно.

"Могу сказать так: да, я в отношениях. Я в идеальных отношениях с самой собой! Это самые главные отношения", – делилась несколько месяцев назад Вера.



Впрочем, теперь, судя по всему, все изменилось. В своем блоге Брежнева намекнула на новый роман со старым знакомым. Артистка опубликовала кадры, на которых берет за руку некоего мужчину, и написала, что впервые встретила его в 18 лет. По словам исполнительницы хита "Любовь спасет мир", пара даже несколько месяцев жила вместе, но потом что-то не сложилось.

"Он ждал меня... и я вернулась. С этого момента моя любовь росла с каждым днем, и, наконец, я хочу рассказать об этом...", – заявила экс-солистка "ВИАгры".

Поклонники, к слову, восприняли новость неоднозначно. Их мнения разделились: кто-то считает, что Брежнева действительно рассказывает про своего нового бойфренда, другие же уверены: речь не о мужчине, а о городе в который вернулась звезда.



Между тем совсем недавно Константин Меладзе выпустил новую песню, которую, как считают многие, он посвятил бывшей жене. В тексте хита продюсер намекнул, что он инициатор развода. Слова Константина приводил женский журнал "Клео.ру".