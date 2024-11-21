Впервые стала мамой: 53-летняя Федункив тайно родила от молодого мужа-итальянца

Летом этого года в Сеть попала информация о том, что Марина Федункив беременна от мужа-итальянца, который младше нее на 13 лет. Это стало известно после съемок шоу "Первые на деревне", где она была ведущей. Актриса слегка округлилась, а вся съемочная группа тщательно оберегала будущую маму. Однако сама теледива все отрицала и даже дала официальный комментарий прессе, в котором двусмысленно пошутила на эту тему и заявила, что, возможно, она что-то "ляпнула" во время работы и ее неправильно поняли.

"Кто у нас до старости рожает? Собаки и я, да? Ой, ребят, нет, это не смешно", – высказалась летом артистка.

Однако накануне стало известно, что актриса все же стала впервые мамой. Правда, родила ребенка она еще в октябре и сейчас вовсю наслаждается радостями материнства. К слову, пол своего первенца звезда экранов не раскрывает.

В последние месяцы актриса прекратила появляться в обществе. Вероятно, она решила заранее подготовиться к пополнению в семье. Впрочем, от любопытных глаз поклонников скрыться Федункив не удалось, и однажды ее заметили на вокзале. Звезда старательно куталась в объемную одежду, а затем удалилась раскачивающейся походкой, напоминающей беременную.



Напомним, Федункив обменялась кольцами с итальянцем Стефано Маджи три года назад. Пару не смутила 13-летняя разница в возрасте. Сама Марина в одном из интервью отмечала, что хотела бы родить 40-летнему супругу ребенка, однако не хочет "подпортить" графскую родословную избранника.

Ранее экстремально похудевшая Федункив раскрыла причину своего состояния.