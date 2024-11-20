"Я целый": Родион Газманов о личной жизни и качествах идеальной женщины

О личной жизни народного артиста России Олега Газманова, Родиона, известно очень мало. 43-летний певец оберегает ее от публики, лишь изредка делая заявления по этой теме. Например, недавно музыкант снова заговорил о своем холостяцком статусе, и то по настоянию подписчиков в популярной социальной сети.

Один из них поинтересовался, когда Родион Газманов собирается жениться. Мол, пора ускоряться.

"Тут больше вопросов, чем ответов. Почему пора? Каким образом это относится лично к вам?" – удивился певец.

Также артисту задали вопрос о наличии второй половинки. На него музыкант ответил коротко:

"Я целый".

Кроме того, отвечая подписчикам, Родион Газманов перечислил три качества, которыми должна обладать идеальная женщина. Так, по мнению певца, здорово, если представительница прекрасного пола красива, умна и терпелива. Он отметил, что его избранница должна обладать бесконечным терпением.

Родион Газманов не раз говорил о своей мечте иметь большую семью. При этом артист, по его собственному признанию, боится допустить ошибку и завершить брак разводом. Пока же певец сосредоточен на карьере. К слову, недавно он стал депутатом Московской городской думы.