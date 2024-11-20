"Новый житель теперь у меня": Катя Лель получила в подарок "космического мужчину"

Последние несколько лет звезда нулевых Катя Лель снова не сходит с заголовков СМИ. Во-первых, ее хит "Мой мармеладный" неожиданно стал популярным за рубежом. А во-вторых, истории певицы о контакте с инопланетянами вызвали бурную реакцию у публики.

Теперь Катя Лель едва ли не в каждом интервью рассказывает о существовании внеземных цивилизаций и настаивает, что в ближайшее время все их увидят. Эта информация, по словам артистки, дается ей свыше. Разумеется, скептики смеются над исполнительницей, предполагая, что таким образом она привлекает к себе внимание.

Недавно на премии "Звезды хайпа" Катя Лель стала обладательницей необычного подарка – манекена в виде мужского тела в полный рост. Доставив фигуру домой, она представила его подписчикам в популярной социальной сети. Певица назвала манекен "космическим мужчиной" и "настоящим атлантом", который украшен ее любимыми цветами – фиолетовым и розовым.

"Вот такой новый житель теперь у меня", – похвасталась артистка.