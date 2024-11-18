Мужской день для женщин: 9 фото горячих красавцев Голливуда

Международный мужской день, который отмечается 19 ноября, – отличный повод не только поздравить сильную половину человечества, но и порадовать себя, дорогие женщины! Как насчет того, чтобы полюбоваться самыми привлекательными мужчинами Голливуда? Мы подготовили для вас список из 9 горячих красавцев, которые заставят ваше сердце биться чаще.

Крис Эванс





Популярные фильмы: "Фантастическая четверка", "Первый мститель", "Мстители", "Достать ножи"



Крис Эванс давно завоевал сердца поклонниц по всему миру благодаря роли Капитана Америки. Его очаровательная улыбка, мускулистая фигура и добрый взгляд делают его одним из самых желанных мужчин Голливуда. За кадром Крис известен своим остроумием и скромностью, что добавляет ему еще больше очарования.

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Том Харди





Популярные фильмы: "Безумный Макс: Дорога ярости", "Воин", "Начало", "Веном"



Том Харди – воплощение брутальности и харизмы. Его проникновенные роли и способность полностью перевоплощаться в персонажей вызывают восхищение. Том умеет быть как опасным и загадочным, так и нежным и романтичным. А его британский акцент только усиливает эффект!

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Райан Рейнольдс





Популярные фильмы: "Дэдпул", "Предложение", "Главный герой"



Райан Рейнольдс сочетает в себе потрясающее чувство юмора и непревзойденную привлекательность. Его саркастичные реплики на экране и за его пределами заставляют улыбаться миллионы. К тому же, Райан – любящий муж и отец, что делает его еще более привлекательным в глазах женщин.

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Генри Кавилл





Популярные фильмы: "Человек из стали", "Ведьмак", "Агенты А.Н.К.Л."



Генри Кавилл – современный Супермен и геральт из Ривии в одном лице. Его стальные мышцы и пронизывающий взгляд делают его одним из самых привлекательных актеров нашего времени. К тому же, Генри – ценитель видеоигр и настольных игр, что добавляет ему очков в глазах поклонниц гик-культуры.

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Ченнинг Татум