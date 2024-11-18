"Тусовалась с панками": Ксения Бородина рассказала о своем тяжелом детстве без отца

В Сети появился новый выпуск психологического шоу Ксении Бородиной "Открытый прием", главной темой которого стали квадроберы. Ведущая вместе с участниками обсуждения пришли к выводу, что для многих представителей поколения "альфа" это движение стало своеобразной защитой. В связи с этим знаменитость вспомнила своё детство, когда, стремясь ощутить безопасность, она искала ее среди представителей субкультур.

По словам Ксении Бородиной, ее детство было тяжелым, поскольку ей пришлось расти без отца.

"Ребенку, который воспитывается без отца, самое главное – это защита <...> Я находила ребят, которым давала какие-то вкусняшки, они дрались с остальными, если меня кто-то обижал. У меня не было ни старшего брата, ни дяди – никого <...> И с панками тусовалась, и рэпером была, но потом я выбрала себя как женщину", – откровенно рассказала телезвезда.





Вместе с тем Ксения Бородина настороженно относится к квадроберам. Как мама и психолог она понимает, что это движение, как и любая субкультура, может негативно отразиться на психике ребенка, поэтому, как считает телеведущая, очень важно вести с ним диалог и контролировать его увлечения.