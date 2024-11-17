"Хотели, чтобы я отреагировала": Чеботина заявила о пиар-романе MIA BOYKA и Юрия Киселева

В последнее время певец и владелец известного музыкального лейбла Юрий Киселев, который ранее выступал под псевдонимом ЮрКисс, нередко намекает на роман с исполнительницей Марией Бойко (MIA BOYKA), подписавшей с ним контракт о сотрудничестве после ухода от продюсера Александра Тарасова (T-Killah). Например, на премии RU.TV молодой человек заявил, что он и 27-летняя артистка находятся "в прекрасном статусе". Кроме того, они флиртовали друг с другом на виду у всех.

Певица Люся Чеботина как бывшая возлюбленная Киселева и подруга Бойко точно знает, что те таким образом лишь подогревали к себе интерес. То есть, несмотря на отсутствие прямых заявлений, имел место пиар-роман, дала понять исполнительница хита "Солнце Монако" в недавнем интервью. Правда, пара якобы пыталась привлечь внимание не только публики, но и самой Люси.

"Я знаю, что это специально спланированная история, чтобы я как-то на это отреагировала. Но мне просто все равно, поэтому я не стала это комментировать", – рассказала Чеботина.