Темная сторона славы: знаменитости, открыто говорящие о своих ментальных проблемах

Кажется, что у известных людей есть все, о чем только можно мечтать: слава, богатство и признание. Но за внешним лоском часто скрываются внутренние проблемы, связанные с психикой и психологией. В этой статье мы расскажем о десяти знаменитостях из мира шоу-бизнеса, которые не боятся говорить о своих проблемах с ментальным здоровьем.

Деми Ловато





Певица долгое время боролась с биполярным расстройством, расстройствами пищевого поведения и зависимостями. Она открыто рассказывает о своем опыте, призывая других не бояться обращаться за помощью.

Селена Гомес





Он столкнулась с депрессией и тревожностью на фоне борьбы с аутоиммунным заболеванием – волчанкой. Селена прошла курс терапии и реабилитации, после чего стала активным защитником психического здоровья.

Нюша





Певица Нюша рассказывала, что из-за кризиса в личной жизни, в том числе измены мужа, столкнулась с депрессией. Справиться с опасным состоянием ей помогли медитация и психотерапия.

Дана Борисова





Телезвезда признавалась, что страдает от биполярного расстройства. О проблеме Дана узнала всего несколько лет назад. Чтобы преодолеть серьезные проблемы со здоровьем, Борисовой приходится периодически проходить терапию, а также принимать специальные препараты.

Бритни Спирс





Поп-принцесса пережила публичный психический срыв в 2007 году. Ее борьба с психическими проблемами и ограничения в правах опеки стали предметом общественного обсуждения и подняли вопросы о правах и свободах людей с психическими расстройствами.

Освободившись от опеки, Бритни стала активно вести соцсети, публикуя в основном видео с откровенными танцами. По словам звезды, танцы помогают ей справиться с поврежденным нервом на правой стороне тела, действуя как обезболивающее. Раздевается она перед камерой практически по той же причине – это помогает Спирс чувствовать себя лучше.

Канье Уэст





Рэпер и продюсер открыто говорил о своем биполярном расстройстве. Его откровения помогли многим понять суть этого заболевания и важность поддержки близких.

Дуэйн "Скала" Джонсон





Актер признался в том, что страдал от депрессии после серии личных трагедий. Он подчеркивает, что мужество – это не скрывать свои чувства, а быть готовым поделиться ими и обратиться за помощью.

Юлия Липницкая





Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в 19 лет завершила спортивную карьеру, признавшись в борьбе с анорексией. Ее история привлекла внимание общества к проблеме расстройств пищевого поведения и психологического давления в спорте.

Алексей Воробьев





Певец и актер после перенесенного инсульта поделился опытом восстановления не только физического, но и психологического состояния, призывая заботиться о себе комплексно.

Стас Пьеха





Артист долгое время страдал от наркозависимости, а в 35 лет пережил инфаркт, после чего начал новую жизнь. Однако Стас периодически обращается в клиники неврозов ради восстановления нервной системы. Не так давно певец объявил себя психически нездоровым человеком.