"Маски слетают": Ольга Бузова высказалась о любовном треугольнике в шоу "Звезды в джунглях"

В сентябре телеканал ТНТ представил зрителям реалити-шоу "Звезды в джунглях", съемки которого прошли минувшим летом в Колумбии. Этот сезон запомнился громкими скандалами – в частности, поведением рэпера Натана – одного из участников шоу. Артист, несмотря на сложные условия проживания, закрутил роман сразу с двумя коллегами – блогершей Валерией Чекалиной, более известной как Лерчек, и певицей Бьянкой. Из-за любовного треугольника рэпер подвергся осуждению со стороны зрителей. Дескать, данное поведение недостойно женатого человека.

Ведущая проекта "Звезды в джунглях" Ольга Бузова некоторое время воздерживалась от комментариев о происходящем, но долго молчать не смогла. После выхода в эфир восьмого выпуска шоу телезвезда оставила сообщение в своем телеграм-канале, в котором выразила свое мнение о скандальной истории.

По словам Бузовой, она старается не вмешиваться в ситуацию, поскольку является ведущей проекта, которой нельзя вставать на сторону того или иного участника. Ее слова не должны влиять на развитие событий, пояснила 38-летняя знаменитость. Однако Ольга призналась, что ее как человека не могут не задевать некоторые поступки участников шоу "Звезды в джунглях". Мол, они действительно разочаровывают.

В этом контексте телеведущая отметила, что в рамках реалити-шоу люди обнажают свой характер.

"Может, по началу, многим удастся играть роли, но со временем маски всегда слетают", – обратила внимание Ольга.

Бузова считает, что в данном случае лучше отказаться от осуждения участников шоу «Звезды в джунглях» и извлечь уроки из показанных на экране ситуаций. История Натана, Лерчек и Бьянки является наглядным примером того, как делать не нужно, заключила телеведущая.