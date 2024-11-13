Ксения Собчак выставила на продажу личные вещи: Принесут удачу

На известном интернет-сервисе для размещения объявлений появились предложения о приобретении личных вещей Ксении Собчак. Согласно опубликованным анкетам, журналистка продает предметы интерьера и одежду.

Так, Ксения выставила на продажу статуэтку. Знаменитость решила, что отдаст ее любому желающему за 15 тысяч рублей. Купить у нее можно и картину – всего за 10 тысяч. Кроме того, Собчак не против избавиться от настольных часов, их стоимость – 20 тысяч рублей. Они, кстати, по словам телеведущей, особенные.

"Думаю, они тоже принесут вам удачу", – написала журналистка.

Ксения Собчак также захотела продать костюм с юбкой, костюм с брюками и пару платьев. Их общая стоимость составляет порядка 85 тысяч рублей.

Интересно, что на днях Собчак похвасталась браслетом из белого золота с бриллиантами. Украшение стоит 35 миллионов рублей. Кроме того, недавно телеведущая пышно отметила 43-летие. Вечеринка по случаю дня рождения обошлась ей, по подсчетам экспертов, примерно в два миллиона рублей.

Ранее стало известно о примирении Ксении Собчак и Ксении Бородиной. Бывшие ведущие реалити-шоу "Дом-2" решили забыть все обиды на недавней вечеринке. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".