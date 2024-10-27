Сальма Хайек против Ольги Орловой: звезды о своем уходе за кожей по утрам

В мире красоты и ухода за кожей каждая женщина ищет идеальный ритуал, который поможет сохранить молодость и сияние. Знаменитая актриса Сальма Хайек раскрыла один из своих секретов: она предпочитает не умываться по утрам. Вместо этого Сальма позволяет коже сохранить естественный слой жира, вырабатываемый за ночь. Этот подход, перейдя к ней от бабушки, основан на вере в то, что натуральный микробиом кожи служит природной защитой и способствует сохранению молодости.





Сальма уделяет особое внимание вечернему уходу. Она тщательно очищает лицо, используя питательные и увлажняющие средства, чтобы подготовить кожу ко сну. По ее мнению, после качественного вечернего очищения и отдыха на чистом постельном белье, утреннее умывание становится излишним.

С другой стороны, телеведущая и певица Ольга Орлова придерживается противоположного взгляда на уход за кожей. Для нее и утреннее, и вечернее умывание являются неотъемлемыми частями ежедневного ритуала. Особенно тщательно Ольга ухаживает за кожей перед сном, используя широкий ассортимент средств: гидрофильное масло, гель для умывания, пену, мицеллярную воду и тоник. На этот процесс она тратит около сорока минут, убежденная, что комплексный подход обеспечивает наилучший результат.