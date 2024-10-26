Павел Дуров и другие звезды о том, почему отказ от алкоголя — путь к успеху

В современном мире все больше успешных людей говорят о важности здорового образа жизни и отказа от вредных привычек. Недавно основатель мессенджера Telegram Павел Дуров поделился своим взглядом на то, как воздержание от алкоголя влияет на достижение больших целей.

Павел уверен, что отказ от алкоголя является одним из ключевых факторов, помогающих сохранить ясность ума и интуицию. По его опыту, алкогольные напитки способны затуманивать сознание и негативно влиять на способность принимать правильные решения. Он считает, что кратковременное поднятие настроения от алкоголя оборачивается долгосрочными последствиями, которые могут помешать в стремлении к великим достижениям.