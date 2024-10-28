Певица Нюша прокомментировала слухи о новом романе: "Шипперят с каждым"

Известная певица Нюша развелась со своим мужем Игорем Сивовым летом этого года. Пара рассталась без конфликтов и публичных скандалов. Дети, которые у пары появились за шесть лет брака, остались с бизнесменом и живут в Дубае. Сама артистка признавалась, что это их обоюдное решение, и она сможет навестить сына и дочь в любой момент.

Сейчас исполнительница хита "Выше" с головой ушла в работу. Месяц назад в свет вышел ее новый хит "Сильные девочки", который она посвятила пережитым после развода эмоциям. Нюша рассказала, что в треке выразила свои чувства и поддержала других женщин, столкнувшихся с разрывом.

Между тем сразу после расставания с бизнесменом певице один за другим приписывают романы. Сначала ходили слухи, что звезда воссоединилась со своим бывшим – исполнителем Егором Кридом. После общественность обсуждала отношения исполнительницы с неким ресторатором, который буквально носит ее на руках и балует. Прокомментировать сплетни взялась сама Нюша.

"Сейчас меня шипперят с каждым молодым человеком, с которым я появляюсь. Я уже комментировала этот вопрос, у меня нет отношений", – расставила точки над "i" селебрити.

Также Нюша заявила, что в ее жизни ничего кардинально не изменилось после развода. А ставшие, по мнению поклонников, более откровенными наряды постоянно были в ее жизни. И если посмотреть архивные клипы, то можно увидеть, что она всегда подчеркивала свою сексуальность таким образом, объяснила певица.



Ранее сообщалось, что после развода с Игорем Сивовым Нюша устроила роскошный девичник в Париже.