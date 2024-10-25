Олег Майами и Ольга Бузова намекнули на возобновление романа совместной песней

У поющей телеведущей Ольги Бузовой и певца Олега Майами много общего. Например, они обрели популярность благодаря реалити-шоу "Дом-2". Скандальный телепроект стал для обоих отправной точкой в карьере, и в какой-то момент и Ольга, и Олег решили, что на сцене добьются большего.

Несколько лет назад у Бузовой и Кривикова (настоящая фамилия 33-летнего исполнителя) был непродолжительный роман, после которого они сохранили хорошие отношения. Год назад певец в беседе с журналистами вновь заявил о чувствах к 38-летней телезвезде, однако подчеркнул, что та является для него лишь другом.

Тем не менее, поклонники не раз говорили, что Олег и Ольга были бы идеальной парой. Похоже, они услышали фанатов и записали для них совместную песню. В пятницу, 25 октября, они опубликовали фрагмент трека, сопроводив его романтическим видео.





В кадре Олег Майами и Ольга Бузова едут в автомобиле, находясь на заднем сиденье, и нежно прижимаются друг к другу. Таким образом артисты намекнули фанатам на возобновление романа. Однако не исключено, что ради песни, в которой есть строчка "Возможно, это все-таки любовь", они лишь изобразили влюбленную пару.