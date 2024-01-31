На кинопоказе картины "Конец Славы" появилась молодая актриса Саша Морозова. В этом фильме дочь певицы Славы исполнила эпизодическую роль блогера в истории о капризном артисте, устроившем собственные фиктивные похороны.

Среди ее партнеров по съемочной площадке были Павел Деревянко, Денис Клявер и Артем Дзюба. В беседе с журналистами дочь певицы Славы раскрыла свой секрет похудения после беременности. Родившая дочь певицы Славы сбросила 12 кг с помощью регулярных тренировок. С момента рождения ее сына Арсения, которому уже 10 месяцев, Саша продолжает работать над собой, вспоминая, что набрала почти 20 кг во время беременности.





Морозова, дочь певицы Славы, занятая активными тренировками, включая акробатику с элементами стойки на голове и руках, большой теннис и силовые упражнения, проводит в спортзале три дня в неделю. Несмотря на регулярные занятия спортом, она сталкивается с проблемой "застоя веса". Поздние ужины после работы и учебы в компании супруга, частое употребление такого блюда, как макароны, создают препятствия для достижения желаемых результатов.

Напомним, что Саша и ее муж Андрей Дедов стали родителями в марте прошлого года. Опеку за малышом они доверяют профессиональной няне, а в воспитательном процессе время от времени принимает участие известная бабушка, певица Слава. В то же время Саша Морозова усердно осваивает актерское мастерство с целью дебютировать на большом экране в главной роли.



