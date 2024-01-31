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Родившая дочь певицы Славы сбросила 12 кг с помощью регулярных тренировок

Родившая дочь певицы Славы сбросила 12 кг с помощью регулярных тренировок

Саша Морозова совершенствуется физически. Дочь певицы Славы стоит на голове, чтобы похудеть.

На кинопоказе картины "Конец Славы" появилась молодая актриса Саша Морозова. В этом фильме дочь певицы Славы исполнила эпизодическую роль блогера в истории о капризном артисте, устроившем собственные фиктивные похороны.

Среди ее партнеров по съемочной площадке были Павел Деревянко, Денис Клявер и Артем Дзюба. В беседе с журналистами дочь певицы Славы раскрыла свой секрет похудения после беременности. Родившая дочь певицы Славы сбросила 12 кг с помощью регулярных тренировок. С момента рождения ее сына Арсения, которому уже 10 месяцев, Саша продолжает работать над собой, вспоминая, что набрала почти 20 кг во время беременности. 

Саша Морозова. Фото: соцсети / @sasha.morozovaaa

Морозова, дочь певицы Славы, занятая активными тренировками, включая акробатику с элементами стойки на голове и руках, большой теннис и силовые упражнения, проводит в спортзале три дня в неделю. Несмотря на регулярные занятия спортом, она сталкивается с проблемой "застоя веса". Поздние ужины после работы и учебы в компании супруга, частое употребление такого блюда, как макароны, создают препятствия для достижения желаемых результатов. 

Напомним, что Саша и ее муж Андрей Дедов стали родителями в марте прошлого года. Опеку за малышом они доверяют профессиональной няне, а в воспитательном процессе время от времени принимает участие известная бабушка, певица Слава. В то же время Саша Морозова усердно осваивает актерское мастерство с целью дебютировать на большом экране в главной роли.

Саша Морозова. Фото: соцсети / @sasha.morozovaaa

31 января 2024, 15:14
Саша Морозова. Фото: YouTube / @TheSimplyDasha
Владимир Глазов
Комсомольская правда✓ Надежный источник

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