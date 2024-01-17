Митя Фомин назвал работу в шоу-бизнесе каторжным трудом

Сегодня один из известнейших артистов эстрады отмечает свой юбилей. Экс-солисту группы Hi-Fi исполнилось 50 лет. Именно благодаря ему музыкальный коллектив вознесся на вершины популярности. На днях Митя Фомин дал откровенное интервью в честь своего дня рождения.
"Лишь единицы понимают, что это каторжный труд. И неблагодарный. Сегодня ты вот тут, а завтра ты можешь скатиться в забытье", – поделился Митя Фомин.
Как оказалось, раньше артист считал, что в 50 лет жизнь уже заканчивается. Однако с приближением данной цифры к себе стал понимать, что все самое интересное только начинается. Сейчас он продолжает создавать музыку. Кроме того, Митя Фомин успел попробовать себя в роли ведущего проекта "На все 100" в сентябре минувшего года, а в начале января вышло шоу "Выжить в Самарканде", где музыкант принял участие.
Важную роль в его карьере сыграла группа Hi-Fi, в которой он пел на протяжении десяти лет. Стоит отметить, что Митя Фомин не считает данный опыт пройденным этапом. Возможно, когда-то музыкальный коллектив вновь вернется на сцену. Однако артист убежден, что это не зависит ни от него, ни от других участников группы.
Музыкант вспомнил, что пять лет назад Hi-Fi пытались вернуться на большую сцену. Однако из этого ничего не вышло.
"Время поменялось, поменялись мы. Мне безумно приятно осознавать, что свои лучшие годы – 10 лет – я отдал группе Hi-Fi", – отметил бывший участник группы.
Ранее "Клео.ру" писали, что готовящийся к 50-летию Митя Фомин раскрыл секреты долголетия.