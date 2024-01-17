Экс-солист группы Hi-Fi отмечает свой 50 день рождения. Митя Фомин дал откровенное интервью накануне.

Сегодня один из известнейших артистов эстрады отмечает свой юбилей. Экс-солисту группы Hi-Fi исполнилось 50 лет. Именно благодаря ему музыкальный коллектив вознесся на вершины популярности. На днях Митя Фомин дал откровенное интервью в честь своего дня рождения.





Так, Митя Фомин назвал работу в шоу-бизнесе каторжным трудом. Он дал рекомендацию начинающим артистам. Певец отметил, что каждый должен понимать, в какую сферу он идет. Ведь сегодня ты можешь быть на вершине, а уже завтра о тебе даже не вспомнят.





"Лишь единицы понимают, что это каторжный труд. И неблагодарный. Сегодня ты вот тут, а завтра ты можешь скатиться в забытье", – поделился Митя Фомин.