Дима Билан забрал из приюта черного кота

Осенью минувшего года популярный певец пережил тяжелую утрату. На протяжении трех лет его любимый питомец боролся за свою жизнь. Однако летом Соломон перешел на последнюю стадию одного из заболеваний. И тогда Дима Билан понял, что кошачий век его любимца вот-вот подойдет к концу.

После того, как его любимый питомец ушел из жизни, Дима Билан попросил своих близких и знакомых не дарить ему животных. Артист хотел прийти к этому самостоятельно. И вот спустя три месяца он решился на этот шаг.

Так, на днях стало известно, что Дима Билан забрал из приюта нового члена семьи. Теперь в его доме поселился черный, большой, взрослый кот. Оказалось, что после смерти Соломона артист был уверен, что следующий питомец будет точно котенком. Однако после встречи с котом Шахтером его планы изменились.





Кот сразу же влюбился в Диму Билана. Он даже начал облизывать ему руки. Новому питомцу артиста 7-10 лет. Всю свою жизнь он прожил в приюте.

"Умнейший кот! Сомневался ли я? Нет, нисколько, и даже долгая обратная дорога домой не была помехой!", – поделился Дима Билан.

Поклонники принялись поздравлять артиста. Многие отметили поступок Димы Билана. Они убеждены, что животное почувствовало доброе сердце певца, поэтому питомец доверился ему сразу.

"Кошечки никогда не будут себя так вести с плохим человеком", – написала одна из подписчиц.

Ранее "Клео.ру" рассказали, как Дима Билан шел к своему успеху.