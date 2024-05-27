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Что стоит знать перед тем, как сделать татуировку

Что стоит знать перед тем, как сделать татуировку

Где сделать татуировку и как за ней ухаживать, рассказал эксперт.

Если вы решили украсить себя татуировкой, надо понимать, что этот шаг требует тщательной подготовки и обдумывания. Рисунок на теле останется с вами на всю жизнь. Поэтому следует знать, на что обратить внимание перед посещением тату-салона, чтобы этот опыт был максимально позитивным и безопасным. О поисках хорошего мастера, выборе изображения и уходе за кожей после процедуры рассказывает Анастасия Волкова – мастер-эксперт художественной татуировки и перманентного макияжа.

Анастасия Волкова. Фото: из личного архива

Выбор тату-мастера: что нужно учитывать? 

Первым и самым главным шагом является поиск квалифицированного и опытного специалиста. Чтобы не ошибиться при выборе, важно учитывать следующее:

    • Портфолио: Проверьте работы мастера на качество и соответствие вашему стилю.
    • Отзывы: Изучите мнения других клиентов о мастере и салоне;
    • Гигиена: посетите салон, оцените его состояние, соблюдение гигиенических норм и стерильность инструментов.
    • Документы: Проверьте наличие всех необходимых дипломов и сертификатов у мастера.
    • Коммуникация: Хороший специалист открыт к вашим идеям и сможет предложить конструктивные решения.
    • Прозрачность процесса: Мастер должен четко объяснить все этапы процедуры и уход после нее.
    • Стоимость: Убедитесь, что цена соответствует качеству и уровню мастера; низкая стоимость может указывать на плохое качество.

    Выбор дизайна и участка на теле

    Прежде чем сделать татуировку, определитесь со стилем изображения. Решите, что именно вы хотите запечатлеть и почему. Вот несколько популярных направлений в искусстве тату:

    • Реализм: Изображения, максимально приближенные к фотографиям.
    • Традиционный стиль: Яркие, контрастные татуировки с толстыми контурами.
    • Акварель: Нежные татуировки, напоминающие акварельные рисунки.
    • Минимализм: лаконичные тату с малым количеством деталей.

    Решите, где именно вы хотите сделать татуировку. Учитывайте следующие моменты:

    • Болезненные зоны: Некоторые места на теле более болезненны для татуирования, например, ребра, локти и ступни.
    • Заметность: Подумайте, хотите ли вы, чтобы татуировка была видна постоянно или ее можно было скрыть под одеждой.

    Анастасия Волкова. Фото: из личного архива

    Как подготовиться к посещению салона? 

    Правильная подготовка к сеансу татуировки поможет вам чувствовать себя более комфортно и снизит риск осложнений. 

    1. Вода, еда и сон. Для хорошего самочувствия пейте достаточное количество жидкости и ешьте сбалансированную пищу. Необходимо также хорошо выспаться накануне процедуры.

    2. Увлажнение. За несколько дней до сеанса смягчайте выбранную зону питательными кремами. Это улучшит впитывание краски, уменьшит боль, предотвратит сухость и обеспечит более качественный результат.

    3. Запреты перед процедурой. Избегайте употребления алкогольных напитков, кофеина, антикоагулянтов и гормональных препаратов за 1-2 дня до процедуры. Эти вещества повышают кровоточивость и чувствительность кожи. Воздержитесь от воздействия прямых солнечных лучей, пилинга или солярия за неделю до сеанса.

    Правила уход за кожей с татуировкой

    Эти мероприятия способствуют быстрому заживлению ранок и сохранению яркости рисунка. 

    1. Ответственно соблюдайте инструкции, которые даст мастер. 

    2. В первые недели избегайте купания в бассейнах, реках и морях, чтобы предотвратить инфицирование кожи.

    3. На время откажитесь от кофе и алкоголя. Эти вещества разжижают кровь и замедляют заживление.

    4. Интенсивные физические нагрузки вызывают трение и повышенное потоотделение, что может привести к нежелательным последствиям. Не занимайтесь спортом в первые 1-2 недели, перенесите тренировки на другое время. 

    5. Избегайте посещения бань и саун, не загорайте на солнце в течение 1,5-2 месяцев. Горячий воздух, высокая влажность и активное излучение негативно влияют на процесс заживления.

    6. Исключите применение пилингов и скрабов, которые могут повредить кожу и испортить качество тату.

    7. Помните о возможных осложнениях: аллергии на красители и развитии воспаления. Наблюдайте за состоянием тату и в случае появления покраснения, отека, сильной боли или гноя немедленно обратитесь к врачу.

    Фото: из личного архива Анастасии Волковой

    В каких случаях нанесение тату противопоказано? 

    Не стоит легкомысленно относиться к этой процедуре, поскольку она имеет ограничения по здоровью. Татуировка может быть не рекомендована при:

    • Аллергии на краску или другие компоненты татуировочных материалов.

    • Склонности к келоидным рубцам.

    • Кожных заболеваниях, таких как псориаз, экзема и др.

    • Наличии инфекций или воспалительных процессов в организме.

    • Сахарном диабете.

    • Нарушениях свертываемости крови и болезнях сердца.

    • Беременности или кормлении грудью.

    • Онкологии и иммунных заболеваниях.

    • При эпилепсии и психических заболеваниях

    Татуировка – это отличный способ выразить свою личность, вкусы, ценности или памятные события посредством уникального рисунка на коже. Хорошо выполненную работу можно назвать произведением искусства, демонстрирующим талант мастера. Многие считают, что татуировка делает тело более привлекательным и интересным с эстетической точки зрения. Чтобы украшение приносило вам только положительные эмоции, подходите к процедуре осознанно, соблюдайте меры предосторожности и рекомендации специалиста.

    27 мая 2024, 00:04
    Фото: из личного архива Анастасии Волковой
    Дмитрий Алексеев
    Клео.ру✓ Надежный источник

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