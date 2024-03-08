Красивые поздравления с 8 марта в стихах: отмечаем Международный женский день

Международный женский день – это праздник, когда принято выражать любовь и признательность женщинам всего мира. Это идеальное время, чтобы оставить знакомым приятные искренние пожелания. Добрые слова 8 марта непременно должны радовать прекрасную половину человечества.
Специально для Вас женский журнал "Клео.ру" подготовил теплые поздравления в стихах. Вы можете использовать их, чтобы красиво и оригинально поздравить всех с 8 марта.
8 марта ждут улыбки тут и там,
И множатся счастливые моменты.
Цветы и подарки сегодня – Вам.
Пусть дарят мужчины почаще презенты!
С восьмым марта, дорогая!
Будь всегда счастливой ты.
Заводная, молодая,
Гений чистой красоты!
Цветы, улыбки, поздравления
Для милой леди-совершенство,
В делах – удачи, вдохновения,
В семье – достатка и блаженства!
Восьмое марта, дорогие леди!
Сегодня нам несут цветы —
Мы самые счастливые на свете!
Успеха, радости, удачи, доброты!
Мы – матери, музы, подруги,
Мы в каждом мгновенье и звуке.
Мы мир украшаем и дарим уют,
Пусть нам серенады мужчины поют!
В этот прекрасный весенний день редакция "Клео.ру" желает Вам крепкого здоровья и бесконечной любви. Пусть добро озаряет Ваши сердца, а приятные сюрпризы ждут на каждом шагу. Вы заслуживаете всего самого лучшего. С праздником, дорогие женщины! С 8 марта!