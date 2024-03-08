Красивые поздравления с 8 марта в стихах: отмечаем Международный женский день

Международный женский день – это праздник, когда принято выражать любовь и признательность женщинам всего мира. Это идеальное время, чтобы оставить знакомым приятные искренние пожелания. Добрые слова 8 марта непременно должны радовать прекрасную половину человечества.

Специально для Вас женский журнал "Клео.ру" подготовил теплые поздравления в стихах. Вы можете использовать их, чтобы красиво и оригинально поздравить всех с 8 марта.





8 марта ждут улыбки тут и там,

И множатся счастливые моменты.

Цветы и подарки сегодня – Вам.

Пусть дарят мужчины почаще презенты!





С восьмым марта, дорогая!

Будь всегда счастливой ты.

Заводная, молодая,

Гений чистой красоты!





Цветы, улыбки, поздравления

Для милой леди-совершенство,

В делах – удачи, вдохновения,

В семье – достатка и блаженства!





Восьмое марта, дорогие леди!

Сегодня нам несут цветы —

Мы самые счастливые на свете!

Успеха, радости, удачи, доброты!





Мы – матери, музы, подруги,

Мы в каждом мгновенье и звуке.

Мы мир украшаем и дарим уют,

Пусть нам серенады мужчины поют!