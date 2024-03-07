Написавшая сотни картин за $1 млн свинья Пигкассо умерла в ЮАР

Говорят, каждому в этом мире доступны 15 минут славы. А некоторые счастливчики не только становятся знаменитостями надолго, но и оставляют после себя значимое наследие. В их число входит свинья-художник по кличке Пигкассо.

Талантливая представительница семейства парнокопытных прославилась благодаря живописи. Животное рисовало картины в стиле абстракционизма и обрело множество поклонников среди любителей искусства. За несколько лет Пигкассо заработала на продаже своих работ более миллиона долларов. Так, она была признана самым успешным художником-нечеловеком в истории.

Накануне стало известно, что свинья-живописец умерла в ЮАР на девятом году жизни. Об этом сообщила хозяйка животного – активистка и зоозащитница Джоанн Лефсон. В 2016 году женщина спасла свинью со скотобойни, а через два года организовала выставку ее работ в Кейптауне.

Лефсон рассказала, что последние несколько лет свинья-художник мучилась из-за симптомов артрита. Но минувшей осенью ее состояние ухудшилось. Сообщается, что незадолго до смерти у животного отказали задние копыта.

За свою жизнь Пигкассо написала несколько сотен картин. Ценители искусства приобретали ее работы в свои коллекции, включая знаменитого певца Эда Вествика, теннисиста Рафаэля Надаля и многих других. Хозяйка свиньи рассказывала, что никогда не заставляла ее рисовать. По словам владелицы фермы, животное само проявляло интерес к живописи.