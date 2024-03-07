Бразильская модель Празерес устроила символическое бракосочетание с самой собой

Минувшей осенью норвежская версия Playboy определилась со своим идеалом. Журнал назвал "идеальной женщиной" 35-летнюю модель из Бразилии Джанайну Празерес. Некоторых возмутило, что такой громкий титул достался именно ей, ведь девушка не скрывает, что ее красота не является полностью натуральной. Но едва скандал утих, как красавица вновь напомнила о себе.

Как стало известно, Празерес захотела стать еще более независимой женщиной. Бразильянка пока не нашла достойного спутника жизни, поэтому решила стать второй половинкой сама для себя. Модель приобрела обручальное кольцо более чем за 7 миллионов рублей и устроила символическое бракосочетание с самой собой.

Девушка призналась, что не раз разочаровывалась в отношениях. Но этот неприятный опыт помог ей искренне и безусловно полюбить себя. По признанию брюнетки, особенно сильно ее жизнь изменилась после получения титула "идеальной женщины" по версии Playboy.

"Я поняла, что для того, чтобы быть по-настоящему счастливой и полноценной, мне нужно сначала полюбить себя безоговорочно", – рассказала Джанайна Празереса.

Кроме того, бразильянка ответила людям, которые упрекают представителей модельного бизнеса в том, что успех достается им с чужой помощью. Модель опровергла это мнение, заявив, что она достигла высот в карьере только благодаря собственным усилиям.