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Среда 13 марта

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Пахмутова после смерти мужа назвала концерт на родине самой большой радостью

Пахмутова после смерти мужа назвала концерт на родине самой большой радостью

Юбилейный концерт композитора пройдет в родном для нее Волгограде.

9 ноября 2024 года Россию ждет знаменательное событие: свое 95-летие отметит выдающийся композитор нашего времени Александра Николаевна Пахмутова. Народная артистка СССР, несмотря на уход из жизни любимого супруга Николая Добронравова, продолжает заниматься творчеством и создавать новые песни. Более того, по ее признанию, музыка является для нее своеобразным лекарством от горя утраты.

Композитор в свой юбилейный год планирует провести концерт в родном городе Волгограде. Это событие она назвала самой большой радостью. К праздничному дню на своей малой родине Александра Николаевна написала новую песню. Ее исполнит детский хор и волгоградский солист.

Также праздничные мероприятия пройдут и в Москве. Ожидается, что в программах концертов примут участие выдающиеся артисты нашего времени.

По словам Евгения Малышко – друга семьи Александры Пахмутовой, зрители смогут услышать на предстоящих мероприятиях много инструментальной музыки. И, вероятно, это еще не все сюрпризы, которые ждут поклонников любимого композитора. 

Ко всему прочему, Александра Пахмутова отметила, что Евгений Малышко для нее самый настоящий "ангел". Благодаря его стараниям, как рассказала народная артистка СССР, удалось продлить жизнь ее супругу практически на год. Александра Николаевна не скрывает, что Евгений для нее с Николаем Николаевичем был всегда как сын. Малышко взял на себя решение многих организационных вопросов, касающихся концертной деятельности композитора, а после стал помогать семье и с уходом за здоровьем.

13 марта 2024, 09:56
Александра Пахмутова. Фото: YouTube / @SMOTRIM_KULTURA
Елена Беловицкая
Издание "Московский комсомолец"✓ Надежный источник

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