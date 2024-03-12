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Вторник 12 марта

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Драгоценное время рождения: как весна, лето, осень и зима влияют на судьбу

Драгоценное время рождения: как весна, лето, осень и зима влияют на судьбу

Искать смысл в календарных сутках и расположении планет на оси координат — дело долгое и нелегкое. Зато многое можно понять по времени года, в которое родился человек.

Все в мире циклично. Весна, лето, осень, зима и снова весна. Драгоценное время рождения – стартовая точка, с которой начинается путь. Женский журнал "Клео.ру" приводит мнение предсказателей, которые уверяют, что человек – венец природы, а весна, лето осень и зима влияют на его судьбу.

Весна

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Люди, рожденные в марте, апреле и мае обладают одновременно сильными и слабыми качествами личности. Зачастую они одаренные и талантливые, однако их нестабильность, эгоизм и брезгливость могут мешать в достижении успеха. С одной стороны, “весенние” люди обычно обладают незаурядным умом, который позволяет им успешно развиваться в профессии. Однако, с другой стороны, они могут испытывать трудности в отношениях с окружающими.

Лето

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

У тех, чье время рождения пришлось на июнь, июль или август, есть своя изюминка, которая помогает им достигать успеха и благополучия. Они готовы идти на риск и обаятельно, но не стремятся к построению карьеры, будучи увлеченными своим хобби. При наличии трудолюбия и настойчивости эмоциональные дети лета могут быть вспыльчивы и импульсивны, но их доброту и заботливое отношение к близкими видно сразу.

Осень

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Осенние именинники могут похвастаться мудростью и проницательностью. Они отличаются рассудительностью и умением тщательно обдумывать свои действия. Женщины, чье время рождения – сентябрь, октябрь или ноябрь, нередко отличаются суперспособностью планировать и принимать взвешенные решения. Среди таких людей немало педантичных личностей, они также обладают дипломатичностью и принципиальностью. Рожденные осенью люди редко конфликтуют со своими близкими, проявляют любовь к детям и животным. Они стараются никого не обижать и не любят пустых обещаний.

Зима

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Зима с ее суровыми морозами и снежными метелями наделяет рожденных в этот период людей упрямством и упорством. Как правило, это люди мыслящие, противоречивые и трудолюбивые. Таких людей сложно сбить с толку или ввести в заблуждение, поскольку они четко знают, чего хотят. Однако в личной жизни декабрьским, январским и февральским женщинам не всегда легко поддерживать семейные отношения из-за нехватки нежности и мягкости. По крайней мере, к таким выводам пришли искатели скрытых смыслов на основании времени рождения.

12 марта 2024, 02:04
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Редакция «Клео»
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