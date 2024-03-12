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Вторник 12 марта

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Сон во время беременности подсказал певице Джесси Джеймс Деккер имя будущего сына

Сон во время беременности подсказал певице Джесси Джеймс Деккер имя будущего сына

Знаменитая певица рассказала про вещий сон в преддверии родов. Так она узнала имя своего будущего сына Денвера.

У американской певицы Джесси Джеймс Деккер и футболиста Эрика Деккера недавно родился четвертый ребенок. Его назвали Денвером. Знаменитость раскрыла причину, по которой назвала своего третьего сына именно так.

Джесси рассказала, что когда она была беременна, ей приснился сон про будущего сына: она держала его на руках и называла Денвером. Утром многодетная мама поведала своим домочадцам о том, что ей приснилось. В итоге все поняли, что малыша нужно назвать только так и не иначе.

По признанию Джесси Джеймс Деккер, появление четвертого ребенка стало для нее новой проверкой на прочность. При этом певица заявила, что те эмоции и чувства, которые она испытывает к своему сыну не сравнимы ни с какой усталостью и заботами. Звезда кантри дала понять, что умеет ценить счастливые мгновенья жизни.

 "Это время так драгоценно и недолговечно. И хотя я устала, я бы ни на что не променяла эти моменты", – подчеркнула Джесси.

Помимо новорожденного Денвера у пары есть еще два сына – Форрест и Эрик, а также дочь Вивиан. Многодетные родители трепетно относятся к своим детям и подчеркивают важность каждого прожитого момента вместе с семьей. 

Напомним, что Джесси Джеймс и Эрик Деккер поженились еще в 2013 году. В этом же году вышло их совместное шоу "Эрик и Джесси: игра начинается". В популярном телепроекте звездная пара делилась со зрителями подробностями своих отношений. Позже на ТВ вышел и второй сезон шоу. 

12 марта 2024, 17:10
Джесси Джеймс Декер. Фото: YouTube / @eentertainment
Елена Беловицкая
People.com✓ Надежный источник

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