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Карл III и принц Гарри предприняли шаги к восстановлению отношений - источник

Карл III и принц Гарри предприняли шаги к восстановлению отношений - источник

Во дворце обсуждают возможное воссоединение в королевской семье Великобритании.

После того как стало известно о диагнозе рака у короля Карла III, принц Гарри немедленно отправился из Калифорнии в Великобританию, чтобы увидеться со своим отцом. Этот жест стал знаком потепления после многих лет напряженности в отношениях между Герцогом Сассекским и королевской семьей, полагают многие.

Так, по словам источника из дворца, оба – отец и сын – предприняли первые шаги к восстановлению своих отношений. Визит, хоть и был кратким, оказался шагом в правильном направлении и позитивным моментом для обоих. Принц Гарри, проведший в пути всю ночь, хотел бы провести с отцом больше времени, но был благодарен за возможность лично поддержать его.

В интервью программе Good Morning America принц Гарри поделился своими чувствами по поводу встречи с королем Карлом III, подчеркнув значимость семейных уз. Он выразил благодарность за возможность быть рядом с отцом в такой момент.

Однако, несмотря на признаки примирения между принцем Гарри и его отцом, визит в Великобританию не включал встречу с его братом, принцем Уильямом, хотя герцог Сассекский, по сообщениям, пытался связаться с принцем Уэльским. Отношения между братьями остаются напряженными на фоне продолжающихся опасений по поводу доверия после мемуаров принца Гарри и документального сериала на Netflix.

В преддверии 10-летия "Игр Несокрушимых", к которому ожидается приезд принца Гарри в Великобританию, возможность для восстановления отношений с семьей остается открытой. Однако перспектива примирения с братом кажется маловероятной, как и вероятность того, что король Карл III сможет помочь в восстановлении отношений между своими сыновьями.

11 марта 2024, 03:25
Принц Гарри. Фото: YouTube / @ColbertLateShow
Дмитрий Алексеев
People✓ Надежный источник

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