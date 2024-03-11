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Понедельник 11 марта

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Психолог Анетта Орлова прокомментировала обстоятельства смерти 35-летней россиянки в Таиланде

Психолог Анетта Орлова прокомментировала обстоятельства смерти 35-летней россиянки в Таиланде

Многих недавно потрясла загадочная смерть Аллы Касперович в Таиланде. Гости шоу Андрея Малахова высказались по поводу трагедии.

Недавно в Таиланде погибла гражданка России Алла Косперович. По официальной версии, это был несчастный случай, девушка упала с бетонного парапета. Но подруга Аллы уверена, что гибель россиянки произошла неслучайно.

Съемочная группа шоу Андрея Малахова решила разобраться в этом деле. Гости выпуска обсуждали детали произошедшего и давали свои комментарии.

Анетта Орлова. Фото: Youtube/@assoool

Так, психолог Анетта Орлова высказалась по поводу гибели россиянки. Она уверена, что нужно тщательно исследовать эту ситуацию. Психолог обратила внимание на то, что девушку могли довести до самоубийства.

Она предположила, что у Аллы могла быть какая-то поэтапная дезадаптация, которая произошла в Таиланде. По мнению Орловой, проблема могла образоваться раньше и усугубиться. Из-за этого у погибшей было плохое эмоциональное состояние, в котором можно совершать что угодно.

Анетта Орлова также высказалась по поводу реакции мужа Аллы. Многие гости шоу Малахова считали, что он может быть причастен к гибели россиянки, так как в интервью посмеивался и не выражал явной скорби. Психолог отметила, что это может быть защитной реакцией на боль – возможно, он так переживает потерю самого близкого человека.

11 марта 2024, 17:04
Анетта Орлова. Фото: YouTube/@uom.health
Светлана Погадаева
Россия 1✓ Надежный источник

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