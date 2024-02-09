Диетическое меню: готовим рыбные котлеты в сметане

Рыбное блюдо – это залог успеха любого семейного застолья. Оно понравится как искушенным гурманам, так и любителям поесть быстро и просто. Скорее всего, ваш кулинарный шедевр удивит домашних, если блюдо вы оформите по-новому. Так, например, рыбные котлеты будут гораздо аппетитнее и сочнее в паре со сметаной и зеленью. Скорее начинайте готовить ужин по рецепту от "Клео.ру". Вам точно понравится!





Для приготовления рыбных котлет вам понадобятся следующие ингредиенты:

400 граммов филе белой рыбы

1 луковица

1 яйцо

Пучок зелени

100 граммов сметаны

Растительное масло

Соль, перец по вкусу





Начинаем готовить рыбные котлеты. Рыбу промываем и режем мелкими кусочками. Чистим лук и мелко его шинкуем. Зелень хорошенько промываем и мелко рубим. Лук и зелень смешиваем с рыбой. Туда же отправляем яйцо, соль и перец. Тщательно перемешиваем все ингредиенты.





Далее формируем из полученного фарша порционные котлеты или шарики – кому как нравится Обжариваем их на растительном масле с обеих сторон до появления корочки.

После обжарки кладем рыбные котлеты на противень и заливаем их сметаной. Специи и соль добавляем по вкусу, если требуется. Запекаем в духовом шкафу наше блюдо в течение 15 минут при температуре 200 градусов. Достаем и подаем к столу наши рыбные котлеты горячими! Приятного аппетита!