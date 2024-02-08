Удивительно вкусно: рецепт рыбы, запеченной с рисом и сыром

По классическому рецепту рыба в духовке готовится с овощами. Предлагаем вам внести изюминку в привычный способ приготовления и добавить к рыбке рис и сыр. Блюдо получится сытным и приятно удивит ваших родных интересным сочетанием вкусов. Травы придадут особенную пикантность. Ну что, готовим?

Для приготовления рыбы в духовке вам понадобится (из расчета на три порции):

500 граммов любой белой рыбы (минтай, хек)

100 граммов риса

3 помидора

2 луковицы

100 граммов твердого сыра

Масло растительное

По 1 чайной ложке сушеного орегано, розмарина, приправы для рыбы

Перец черный молотый

Соль

Фольга





Для начала нужно отварить рис в чуть подсоленной воде. Что важно: крупа не должна быть полностью готовой. Варим 10-15 минут. Включаем духовку на режим 180 градусов, чтобы она успела нагреться. Пока крупа кипит в кастрюле, нарезаем овощи: кружочками – помидоры, полукольцами – лук.





Натираем на терке сыр. Рис откидываем на дуршлаг, сливаем воду. Подготавливаем наше блюдо для запекания. Берем три кусочка фольги, смазываем каждый из них растительным маслом. Плотным слоем выкладываем на фольгу рис. Сверху размещаем кусок рыбки. Солим, перчим, посыпаем специями. Слоями укладываем овощи. Сначала – лук, потом – помидоры. Из фольги делаем бортики, чтобы блюдо не развалилось, и только после этого посыпаем все сыром и отправляем в духовой шкаф на полчаса. Достаем. Ваша рыба в духовке готова! Приятного аппетита!