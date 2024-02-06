Виктория Райдос представила Таро-прогноз на новую неделю февраля

Карты Таро Райдера-Уйэта – инструмент эзотериков, который используют для составления прогнозов в разных областях жизни. Итак, по картам Виктория Райдос составила гороскоп на неделю с 5 по 11 февраля 2024 года.

Овны : на этой неделе следует ожидать хороших новостей в области работы и заработка. Также стоит знать, что что-то тайное для вас станет явным и неприятным. И самое удивительное в этом, что эти тайны откроют вам дорогу в будущее.

Тельцы : особое внимание уделите своей физической и сексуальной активности. Виктория Райдос предупредила: на этой неделе какой-то мужчина окажет вам существенное воздействие в ваших делах, поэтому не стесняйтесь просить о помощи.





Близнецы : на этой неделе у вас откроется новый путь, который вы долго искали. Гороскоп предупреждает, что могут возникнуть поездки и командировки, а также дела, связанные с дорогой. Учтите, что хоть вы можете все спланировать, эта неделя будет суетливой, и очень важно увидеть путь, который вселенная для вас подготовила.

Раки : вас ждет неделя "рождения" нового проекта, идеи, а возможно даже и ребенка или его зачатия. Постарайтесь находиться в состоянии наблюдения, только из этого внутреннего положения вы найдете энергию. Виктория Райдос рекомендует быть внимательнее рядом с мужчинами.

Львы : гороскоп предостерегает вас о риске потери денег. Финансовое планирование на этой неделе – ваш залог успеха.

Девы : у вас появится возможность подзаработать финансовые средства. Придут новые идеи и новая энергия, и, самое главное, все это произойдет в процессе разговора, где вы будете руководствоваться своей внутренней силой. Также на этой неделе могут возникнуть переживания за семью, отметила Виктория Райдос, поэтому старайтесь быть постоянно в контакте.





Весы : за вами будут наблюдать высшие силы, и так, как вы будете взаимодействовать сами с собой, так и проведете месяц. Если будете себя ругать, то вселенная устроит это для вас в течение месяца, если будете себя любить, то вы получите это и от окружающих.

Скорпионы : вас ждут хорошие новости, вы получите что-то в виде приза или трофея. Гороскоп сообщает, что судьба преподнесет вам подарок, который, возможно, по вашему мнению, не заслужен. Виктория Райдос советует пересмотреть всю свою жизнь, и если вы не увидите подарок, значит, скорее всего, вы не умеете ее ценить.

Стрельцы : будьте готовы к тому, что вас могут обмануть. Ваша интуиция будет подсказывать, как поступить, но разум станет отводить от этого решения. Рекомендация: следуйте своей интуиции.





Козероги : на этой неделе вы будете пребывать в своих внутренних сомнениях. Гороскоп рекомендует решить все свои конфликты и переживания, и в ближайшем будущем вас ждет удивительное путешествие к вашим амбициям. По крайней мере, к такому выводу пришла Виктория Райдос.

Водолеи : возможно, вы разругаетесь с кем-то. Вас ждет неделя переживаний и тревог, поэтому рекомендуется обсудить это с близкими людьми. Совет: оставьте на этой неделе свои советы при себе.