В Ульяновске на конкурсе красоты выбрали двух "Миссис-2024"

В зале Radisson Hotel разгорелся финал конкурса красоты "Миссис Ульяновск-2024". Шоу, ознаменовавшее окончание мероприятия, поразило присутствующих своим разнообразием: от энергичных ритмов танцев до исполнения народных песен, а также неожиданное появление медведя.

Конкурс красоты "Миссис Ульяновск-2024" уже в 14-й раз украшает город своим присутствием, и в следующем году обещает быть еще более грандиозным, поскольку будет отмечать юбилейный год. Зрелище началось с дефиле участниц в роскошных нарядах и традиционных кокошниках, где каждая демонстрировала красное платье – обязательный атрибут этой части мероприятия.





В состязании приняли участие 20 женщин, разбитых на группы по возрасту. Молодые красотки в диапазоне 25-35 лет, а также дамы, возраст которых превышает отметку в 35 лет.

Судейство в глянцевом мероприятии поручено авторитетному коллективу, в числе которых Елена Ивлиева, занимающая должность в законодательном органе, Ринат Валиуллин, владелец одного из лучших салонов красоты в городе, Александр Синеркин, предприниматель с опытом, и Полина Семенова, прежняя обладательница титула данного конкурса красоты. К их числу присоединились Кристина Лебедева, известный организатор модных показов и продюсер, а также Алексей Саперов, творец художественных произведений.





Финал конкурса "Миссис Ульяновск-2024" был озарен присутствием прошлогодних конкурсанток Светланы Носковой и Натальи Юмановой, которые в этот раз вели мероприятие. Наталья, сейчас стремительно восходящая звезда шоу-бизнеса и покоряющая сцену своим вокалом, порадовала присутствующих музыкальным номером, в котором она поделилась ироничной историей о собственных переменах.

Что касается конкурсной программы, то после традиционного дефиле участниц ждало испытание, известное как "визитная карточка", где жюри оценивало умение участниц красиво говорить, манеру презентации и оригинальность. Завершающий этап вечера – еще одно дефиле, проход участниц в вечерних платьях .





И вот, после напряженного ожидания, настал момент объявления долгожданных результатов . В Ульяновске выбрали двух "Миссис-2024". В текущем году звание "Миссис Ульяновск-2024" в возрастной группе "35 лет и старше" присвоили Ирине Бреховой, а в диапазоне 25-35 лет победительницей оказалась Елена Барышева.Обе девушки были вознаграждены одинаковым призом от организаторов конкурса красоты – суммой в 50 тысяч рублей, а также Елена получила подарок в форме золотого кольца, напоминающего корону.



