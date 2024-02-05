Внутренняя гармония: как научиться соблюдать личные границы

"Клео.ру" собрали несколько советов, которые помогут вам научиться соблюдать свои личные границы. Важно понять, что для вас является комфортным и что вызывает у вас дискомфорт.

Задайте себе вопросы: "Что я готов делиться с другими, а что нет?" и "Какие действия или поведение других людей пересекают мои границы?". Это поможет вам определить свои личные границы и понять, где вы хотите их установить.

Не бойтесь говорить о своих потребностях и границах. Учите себя быть ясным и открытым в коммуникации с другими людьми. Если вам что-то не нравится или вас беспокоит, скажите об этом. Не позволяйте другим пересекать ваши границы без вашего согласия.