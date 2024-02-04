Трапеза по-американски: рецепт крем-супа из кукурузы с имбирем и попкорном

Приготовьте блюдо, в котором сочетаются кукуруза и нежные сливки, с добавлением острого имбиря и свежего попкорна. Итак, для крем-супа из кукурузы вам понадобятся:

Луковица (1 шт.);

морковь (1 шт.);

пара долек чеснока;

картофель (1 шт.);

свежий имбирь (20 граммов);

вода (400 миллилитров);

сливки 30% (200 миллилитров);

консервированная кукуруза (1 банка).

По вкусу добавьте ваши любимые специи, тимьян (1-2 веточки) и столовую ложку карри. Для крем-супа из кукурузы также понадобится растительное масло и немного попкорна для украшения.





РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Морковь и имбирь накромсайте на кубики, а лук порежьте полукольцами. Чеснок следует измельчить. Не стремитесь к идеальной нарезке, ведь в итоге все ингредиенты будут измельчены с помощью блендера.

Для приготовления крем-супа из кукурузы все овощи необходимо переместить с разогретую кастрюлю с подсолнечным маслом, включая ваши любимые специи и приправу карри, которая должна слегка придать аромат, но не перебивать остальные вкусы. Важно сделать акцент на таких специях, как гвоздика, куркума, красный перец и корица. Протомите это все в течение нескольких минут, чтобы усилить аромат. Затем влейте половину воды (200 миллилитров) и дайте овощам пропитаться в течение четверти часа под закрытой крышкой.





По истечении этого времени, добавьте в блюдо сливки с водой в равной пропорции, кукурузу, соль и немного тимьяна для аромата. Оставьте крем-суп из кукурузы томиться еще на четверть часа, чтобы все компоненты насытились вкусом друг друга.

4. Ваше кулинарное творение теперь полностью готово к подаче! Теперь выключите огонь и приступайте к превращению содержимого кастрюли в кремообразный суп, используя блендер.

5. Подача этого кулинарного шедевра не требует особых усилий. Для декора крем-супа из кукурузы используйте свежую зелень и попкорн. Добавьте немного сливок в каждую порцию для изысканности. Желаем вам приятного аппетита!



