Приготовьте блюдо, в котором сочетаются кукуруза и нежные сливки, с добавлением острого имбиря и свежего попкорна. Итак, для крем-супа из кукурузы вам понадобятся:
- Луковица (1 шт.);
- морковь (1 шт.);
- пара долек чеснока;
- картофель (1 шт.);
- свежий имбирь (20 граммов);
- вода (400 миллилитров);
- сливки 30% (200 миллилитров);
- консервированная кукуруза (1 банка).
По вкусу добавьте ваши любимые специи, тимьян (1-2 веточки) и столовую ложку карри. Для крем-супа из кукурузы также понадобится растительное масло и немного попкорна для украшения.
РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Морковь и имбирь накромсайте на кубики, а лук порежьте полукольцами. Чеснок следует измельчить. Не стремитесь к идеальной нарезке, ведь в итоге все ингредиенты будут измельчены с помощью блендера.
Для приготовления крем-супа из кукурузы все овощи необходимо переместить с разогретую кастрюлю с подсолнечным маслом, включая ваши любимые специи и приправу карри, которая должна слегка придать аромат, но не перебивать остальные вкусы. Важно сделать акцент на таких специях, как гвоздика, куркума, красный перец и корица. Протомите это все в течение нескольких минут, чтобы усилить аромат. Затем влейте половину воды (200 миллилитров) и дайте овощам пропитаться в течение четверти часа под закрытой крышкой.
По истечении этого времени, добавьте в блюдо сливки с водой в равной пропорции, кукурузу, соль и немного тимьяна для аромата. Оставьте крем-суп из кукурузы томиться еще на четверть часа, чтобы все компоненты насытились вкусом друг друга.
4. Ваше кулинарное творение теперь полностью готово к подаче! Теперь выключите огонь и приступайте к превращению содержимого кастрюли в кремообразный суп, используя блендер.
5. Подача этого кулинарного шедевра не требует особых усилий. Для декора крем-супа из кукурузы используйте свежую зелень и попкорн. Добавьте немного сливок в каждую порцию для изысканности. Желаем вам приятного аппетита!