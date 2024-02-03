В поисках работы: на какие знаки зодиака обращают внимание работодатели

Сервис по поиску работы "Работа.ру" провел исследование, результаты которого для многих будут весьма неожиданными. Оказывается, во время собеседования на вакантную должность некоторые работодатели обращают свое внимание на знак зодиака. Согласно результатам опроса, в котором приняли участие более 350 нанимателей из всех регионов нашей страны, каждый пятый HR-специалист (менеджер по персоналу – прим.ред.) интересуется у соискателя, под каким знаком он родился.

Существенная часть опрошенных, а именно 81%, не считают нужным уточнять у пришедшего на собеседование человека, какой у него знак зодиака. Остальные 19% все-таки внимательно относятся к изучению астрологических особенностей соискателя.





Согласно проведенному исследованию, некоторые работодатели (10%) делают это всегда. А некоторые (9%) – в зависимости от должности, на которую претендует кандидат.

При более детальном изучении исследования можно заметить, что среди учитывающих знак зодиака при приеме на работу почти половина (42%) сходится во мнении, что наилучший сотрудник родился под знаком Льва. Далее идут Девы и Стрельцы (по 39%), а после Тельцы (37%). У Козерогов, Овнов и Весов по 33%. Скорпионам же доверяют меньше (9%).





В большинстве случаев знак зодиака играет роль при поиске кандидата на руководящую должность или в отел продаж. На собеседованиях со специалистами из IT сферы астрологические особенности соискателя, наоборот, менее важны.

Ранее "Клео.ру" публиковали 10 правил успешного собеседования. Помимо подготовки к первой встрече, важно учесть еще множество всего.