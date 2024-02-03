Как вернуться к правильному финансовому режиму после праздников?

Январь подходит к концу, новогодние праздники позади, пора вливаться в рабочий ритм и пополнять семейную копилку. Как вернуться в финансовый режим после праздников и грамотно распоряжаться своим бюджетом, чтобы в новом году не жить от зарплаты до зарплаты знает Ольга Кузнецова – основатель проекта "ФинБорд", эксперт в области автоматизации бизнеса. Ольга поделилась профессиональными секретами экономии, накоплений и финансового роста.

Установите финансовые цели

Определите, чего вы хотите достичь в финансовом плане в этом году. Это может быть накопление на отпуск, покупка нового автомобиля или погашение долга. Наличие четких финансовых целей поможет вам оставаться мотивированными и придерживаться своего бюджета.

Создайте “фонды”

Один из лучших способов умело распоряжаться своими финансовыми накоплениями – метод “фондирования”. Смысл заключается в том, что вам необходимо определить категории своих ежемесячных затрат: покупка продуктов питания, обслуживание автомобиля, коммунальные платежи, расходы на детей, обеды на работе и т.д. У каждого свои статьи расходов. Определите комфортную сумму расходов для каждой выделенной категории. Далее необходимо завести свой конверт, для каждого пункта расходов, куда будет откладываться необходимая сумма на ежемесячные расходы, выделенные из бюджета. Обязательно предусмотрите конверт, куда вы будете откладывать накопления для осуществления своей цели: “на машину”, “на отпуск”, “на шубу” и т.д. Если у вас нет какой-либо крупной цели на данном этапе, то всё равно заведите дополнительный конверт: “хочу потратить, но пока не знаю на что”, “на чёрную пятницу”, “на хотелки”, “на чёрный день” – назвать можно, как вам самим того хочется. Такой конверт позволит вам создать финансовую подушку безопасности и придёт на помощь, когда вам будет это необходимо.

Отслеживайте свои расходы

Контроль расходов поможет вам выявить необходимый бюджет на каждую категорию расходов, а также понять где вы можете сэкономить. Используйте мобильные приложения для учета расходов или записывайте все свои покупки в блокнот.

Сократите ненужные расходы

Проанализируйте свои расходы и найдите области, где вы можете сократить траты. Это может быть отказ от дорогих подписок, питание дома вместо посещения ресторанов или покупка более дешевых аналогов товаров.

Найдите дополнительные источники дохода

Если вы хотите увеличить свой доход, подумайте о том, как вы можете заработать больше денег. Это может быть подработка, фриланс, или инвестиции – сейчас существует множество способов для того, чтобы преумножить свой бюджет.

Автоматизируйте свои сбережения

Кроме “фондирования” в конверты существует ещё более надёжный способ накопления – сберегательный счет. Настройте автоматический перевод средств с вашего расчетного счета на сберегательный счет. Это поможет вам копить деньги без особых усилий.

Будьте терпеливы и последовательны

Изменение финансовых привычек требует времени и усилий. Не расстраивайтесь, если у вас не получится сэкономить сразу же. Продолжайте придерживаться своего бюджета и финансовых целей, и со временем вы увидите результаты. Не прибегайте к крайностям. Если вам хочется выпить кофе из кофейни на прогулке, то не отказывайте себе, ведь позитивное эмоциональное состояние гораздо важнее лишних двухсот рублей в конверте, а позитивный настрой позволит вам быть более продуктивным и увеличить свой бюджет дополнительным заработком.