Подсознание и мужчины: как справиться со стереотипами и создать здоровые отношения

Стереотипы могут препятствовать нашему развитию как личностей и созданию гармоничных отношений с противоположным полом. Эксперт по работе с подсознанием Ирина Лидерман рассмотрела несколько типичных стереотипов в отношениях и рассказала, как их преодолеть.
Что мешает построить отношения?
Многие женщины в отношениях с партнером или супругом сталкиваются с недопониманием второй стороны. Кто-то на фоне этого и вытекающих оттуда конфликтов даже расстается и разводится: "Мы не понимаем друг друга, мы слишком разные, у нас разные ценности (взгляды, традиции)".
Причиной размолвок, споров и негармоничных отношений могут быть внутренние установки, которые формируются под воздействием генетической памяти, семейных сценариев предков, влияния окружения и даже СМИ и медиа. Чтобы устранить их, важно в первую очередь их обнаружить и осознать. Самые распространенные негативные убеждения у девушек и женщин обычно следующие:
- "Я достойна лучшего, он мне не пара"
- "Любовь нужно заслужить"
- "От любви одни беспокойства"
- "Любви не существует"
- "Мне и одной хорошо"
- "Женщины в моем роду несчастны, меня ждет та же участь"
- "Все мужчины изменяют»
- "Настоящих мужчин уже не осталось, все женаты"
- "Мужчины бесчувственные, скупые"
- "Умных женщин боятся"
- "Быть сексуальной – опасно (грязно, стыдно и т.д.)"
Перенастройка убеждений
Главный способ борьбы с негативными убеждениями – создание взамен позитивных. Как же ввести их в свое подсознание? Это может быть не так легко, поскольку это зависит от уровня, на котором хранится ваш опыт. Он может быть приобретенным в течение вашей жизни или вашими предками в прошлом, быть коллективным, то есть принадлежать земле, где вы живете более 7 лет, или принадлежать вашей душе, то есть идти из прошлых воплощений.
Вам нужно выписать то позитивное убеждение, которое вам нужно, на листок и несколько раз прочитывать в течение дня, отмечая, что вы чувствуете при этом.
Разделите листок под убеждением на две колонки, ведь могут приходить как позитивные, так и негативные чувства. Если приходят позитивные – выписывайте их с одной стороны листка, негативные – с другой.
Сделайте так, чтобы позитивных было больше – придумайте и допишите их. Затем скажите вслух: «Я отпускаю все негативные убеждения, которые мешали мне до сих пор встретить настоящую любовь и жить в счастье в свет Творца! На освободившееся место приглашаю энергию безусловной любви, а также прошу гармонизировать меня наилучшим образом, быть тому!»
При необходимости делайте эту практику несколько раз. Лучше, если это будет происходить 21 день и более – за это время позитивные убеждения выстроятся в стройную систему ваших внутренних координат. Работа над собой – это процесс, как похудение – постоянное движение.
Какими могут быть грамотные позитивные установки?
- "Вселенная (творец, создатель) дает мне возможность встретить идеального партнера"
- "Я испытываю безусловную любовь к партнеру, а он так же любит меня"
- "Любовь дарит мне спокойствие и уверенность. В отношениях я нахожусь в безопасности"
- "Любовь присутствует во всем, что меня окружает, и я ее чувствую и транслирую с удовольствием"
- "Отношения дарят мне яркие эмоции, романтику и веселье – я достойна любви"
- "Мой род поддерживает меня, а я наполняю своих предков благодарностью, любовью, силой – для еще большего счастья и проявления"
- "Мой партнер – верный и любит меня, я доверяю ему, а он доверяет мне"
- "Вселенная (творец, создатель) направляет ко мне лучших мужчин – они свободные и достойные – я легко создаю крепкие отношения"
- "В мире много достойных людей, я вижу их буквально везде"
- "Я легко нахожу партнера, который ценит меня, гордится мной и поддерживает меня"
- "Я знаю, как проявлять сексуальность, и делаю это наилучшим образом – достойно и с удовольствием. Я знаю, в чем отличие сексуальности достойной от сексуальности пошлой – и знаю, как это делать интересно"
Важно осознавать, что подсознание подвержено влиянию и может изменяться. Сначала мы должны быть осведомлены о негативных установках и понимать, как они влияют на нашу жизнь. Затем можно приступать к работе с подсознанием с помощью наставника или самостоятельно. Давайте поставим себе задачу исследовать наше подсознание, освободиться от стереотипов в отношениях, негативных установок и создать пространство для любви и взаимопонимания с партнером.