Подсознание и мужчины: как справиться со стереотипами и создать здоровые отношения

Стереотипы могут препятствовать нашему развитию как личностей и созданию гармоничных отношений с противоположным полом. Эксперт по работе с подсознанием Ирина Лидерман рассмотрела несколько типичных стереотипов в отношениях и рассказала, как их преодолеть.





Что мешает построить отношения?

Многие женщины в отношениях с партнером или супругом сталкиваются с недопониманием второй стороны. Кто-то на фоне этого и вытекающих оттуда конфликтов даже расстается и разводится: "Мы не понимаем друг друга, мы слишком разные, у нас разные ценности (взгляды, традиции)".

Причиной размолвок, споров и негармоничных отношений могут быть внутренние установки, которые формируются под воздействием генетической памяти, семейных сценариев предков, влияния окружения и даже СМИ и медиа. Чтобы устранить их, важно в первую очередь их обнаружить и осознать. Самые распространенные негативные убеждения у девушек и женщин обычно следующие:



"Я достойна лучшего, он мне не пара"

"Любовь нужно заслужить"

"От любви одни беспокойства"

"Любви не существует"

"Мне и одной хорошо"

"Женщины в моем роду несчастны, меня ждет та же участь"

"Все мужчины изменяют»

"Настоящих мужчин уже не осталось, все женаты"

"Мужчины бесчувственные, скупые"

"Умных женщин боятся"

"Быть сексуальной – опасно (грязно, стыдно и т.д.)"





Перенастройка убеждений

Главный способ борьбы с негативными убеждениями – создание взамен позитивных. Как же ввести их в свое подсознание? Это может быть не так легко, поскольку это зависит от уровня, на котором хранится ваш опыт. Он может быть приобретенным в течение вашей жизни или вашими предками в прошлом, быть коллективным, то есть принадлежать земле, где вы живете более 7 лет, или принадлежать вашей душе, то есть идти из прошлых воплощений.



Вам нужно выписать то позитивное убеждение, которое вам нужно, на листок и несколько раз прочитывать в течение дня, отмечая, что вы чувствуете при этом.



Разделите листок под убеждением на две колонки, ведь могут приходить как позитивные, так и негативные чувства. Если приходят позитивные – выписывайте их с одной стороны листка, негативные – с другой.

Сделайте так, чтобы позитивных было больше – придумайте и допишите их. Затем скажите вслух: «Я отпускаю все негативные убеждения, которые мешали мне до сих пор встретить настоящую любовь и жить в счастье в свет Творца! На освободившееся место приглашаю энергию безусловной любви, а также прошу гармонизировать меня наилучшим образом, быть тому!»



При необходимости делайте эту практику несколько раз. Лучше, если это будет происходить 21 день и более – за это время позитивные убеждения выстроятся в стройную систему ваших внутренних координат. Работа над собой – это процесс, как похудение – постоянное движение.



Какими могут быть грамотные позитивные установки?

"Вселенная (творец, создатель) дает мне возможность встретить идеального партнера"

"Я испытываю безусловную любовь к партнеру, а он так же любит меня"

"Любовь дарит мне спокойствие и уверенность. В отношениях я нахожусь в безопасности"

"Любовь присутствует во всем, что меня окружает, и я ее чувствую и транслирую с удовольствием"

"Отношения дарят мне яркие эмоции, романтику и веселье – я достойна любви"

"Мой род поддерживает меня, а я наполняю своих предков благодарностью, любовью, силой – для еще большего счастья и проявления"

"Мой партнер – верный и любит меня, я доверяю ему, а он доверяет мне"

"Вселенная (творец, создатель) направляет ко мне лучших мужчин – они свободные и достойные – я легко создаю крепкие отношения"

"В мире много достойных людей, я вижу их буквально везде"

"Я легко нахожу партнера, который ценит меня, гордится мной и поддерживает меня"

"Я знаю, как проявлять сексуальность, и делаю это наилучшим образом – достойно и с удовольствием. Я знаю, в чем отличие сексуальности достойной от сексуальности пошлой – и знаю, как это делать интересно"





Важно осознавать, что подсознание подвержено влиянию и может изменяться. Сначала мы должны быть осведомлены о негативных установках и понимать, как они влияют на нашу жизнь. Затем можно приступать к работе с подсознанием с помощью наставника или самостоятельно. Давайте поставим себе задачу исследовать наше подсознание, освободиться от стереотипов в отношениях, негативных установок и создать пространство для любви и взаимопонимания с партнером.