Эксперт Кузнецова дала рекомендации о финансовых вложениях в кризис

Как правило, в этот период появляются шансы заработать, но инвестировать финансы необходимо с умом. Эксперт поделилась с читателями "Клео.ру" советами о том, куда не стоит вкладывать деньги в кризис, чтобы не прогореть.



Фондовый рынок

Фондовый рынок также подвержен колебаниям во время кризиса. Цены на акции могут резко падать, что может привести к потере инвестированных средств. Поэтому инвестиции в фондовый рынок в кризис должны быть хорошо продуманными и диверсифицированными.





Криптовалюта

Криптовалюта – это еще один рискованный актив, который может значительно колебаться в цене во время кризиса. Поэтому инвестиции в криптовалюту должны быть правильно рассчитанными и выверенными.





МММ и аналогичные структуры

Во время кризиса часто появляются различные финансовые пирамиды и другие мошеннические схемы, которые обещают высокие доходы при минимальных рисках. Однако попытки разбогатеть таким образом, как правило, заканчиваются крахом, и инвесторы остаются в минусе. Поэтому не стоит вкладывать деньги в сомнительные финансовые проекты





Куда же тогда стоит вкладывать деньги в кризис?

Ольга Кузнецова не советует во время кризиса держать деньги в одной "кубышке":

"Ни в коем случае нельзя все деньги держать в рублях в одном банке. Потому что государство возместит вам только определенную сумму денежных средств в случае, если банк обанкротится. И вообще, хранить деньги в банке это, конечно, минимальный риск, но и процент минимальный".

Эксперт предлагает вкладывать деньги в активы, которые менее подвержены колебаниям во время кризиса. К таким активам относятся:



Золото и другие драгоценные металлы;

Качественные акции компаний;

Инвестиционные фонды;

Недвижимость;

Собственное образование и бизнес;

Стартапы.



