Шеф-редактор "Союзмультфильма" сообщил о смерти режиссера Самсонова

Шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков опубликовал в личном аккаунте информацию о кончине творческой личности, выдающегося советского режиссера, сценариста и художника. По его словам, Владимир Самсонов умер в минувший вторник, 20 февраля.

Причину, по которой мужчина ушел из жизни, широкой публике не объявили. Однако СМИ передают сведения о его продолжительном лечении, а также о перенесенной операции по удалению опухоли. Режиссера не стало в возрасте 87 лет.

В Советском Союзе Владимир Самсонов занимался телевизионным оформлением. Вектор его карьеры напрямую связан с киностудией "Союзмультфильм", где он выпустил первое произведение в статусе режиссера.

Около двадцати лет Владимир Самсонов прослужил на "Мульттелефильме", который являлся частью структуры Творческого объединения "Экран". Как отметил Сергей Капков, на телевидении режиссер снял множество межпрограммных анимационных работ.

Шеф-редактор "Союзмультфильма" добавил, что Владимир Самсонов первым начал использовать метод создания мультипликационных фильмов, заключающийся в распределении масляной краски по стеклянной поверхности. Позднее техника получила развитие и заняла свою нишу в отечественном искусстве.

На счету покойного деятеля культуры десятки мультипликационных произведений, самый известный фильм – "Очень синяя борода". Кроме того, Владимир Самсонов приложил руку к созданию программы "Спокойной ночи, малыши!" как автор заставки, использовавшейся в 1986-1994 годах.