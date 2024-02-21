Секрет счастливой жизни: начни утро с благодарности

В фильме "Джентльмены удачи" прозвучала песня "Проснись и пой", которая стала хитом всем времен. Мы не призываем исполнять вокальные партии вместе с будильником, ведь есть более простой и эффективный способ пустить в свою жизнь эмоции счастья. Это благодарность.





Просыпаясь утром, прежде чем встать с кровати, попробуй задуматься о том, за что готова сказать "спасибо" вселенной, своему окружению, близким и далеким людям. Это могут быть мелочи, например, новый телевизор, хорошая погода, премия к зарплате. Или выражай благодарность по-крупному – за здоровье членов семьи, за гармонию в браке, за возможность видеть мир и заниматься любимым делом.

Женский журнал "Клео.ру" советует не только мысленно посылать сигналы "спасибо" за какие-то вещи и события, но и произносить слова благодарности вслух, даже если никто не слышит. Этот своеобразный сеанс позволяет делиться положительной энергией, которая непременно возвращается с новым потоком позитивных моментов в жизни.





Когда мы начинаем день с благодарности, мы настраиваемся на частоту света и счастья, находимся в ресурсном состоянии для принятия правильных решений и исполнения желаний. Сила мысли работает в нашу пользу , когда мы сводим на нет грубые слова и дилеммы о негативных событиях. Жизнь постепенно налаживается, если мы каждый день излучаем искреннюю благодарность.





Даже в самых непредсказуемых условиях можно вспомнить что-то приятное, подаренное судьбой или полученное от других в круговерти будней. Замечай и береги все хорошее вокруг , чтобы благодарность внутри всегда росла, и этим приятным чувством было легко поделиться.