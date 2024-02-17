Салат с хурмой и страчателлой: простой и вкусный рецепт

Для приготовления салата с хурмой и страчателлой, рецептом которого делится редакция "Клео.ру", потребуются следующие ингредиенты:
- пучок свежего зеленого салата;
- две спелые хурмы;
- сыр страчателла, около 150 грамм;
- несколько столовых ложек оливкового масла для заправки;
- гранатовые зернышки для украшения;
- красный лук для аромата.
Салат с хурмой, страчателлой, листовым салатом, зернами граната и красным луком – это идеальное сочетание вкусов. Сочная и сладкая хурма добавляет нежности и свежести этому салату. Сыр страчателла тает во рту. Листовой салат придает красочности, а красный лук добавляет пикантности и аромата.
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ САЛАТА С ХУРМОЙ И СТРАЧАТЕЛЛОЙ
- Берем листья салата и рвем их на части руками;
- Затем режем хурму на тонкие дольки;
- Выкладываем зелень и фрукт на блюдо;
- Поверх листьев салата и хурмы распределяем страчателлу;
- Далее все это украшаем зернами граната и присыпаем измельченным луком;
- Завершающий штрих – оливковое масло, которым мы поливаем блюдо перед подачей;
- Салат из хурмы и страчателлы готов. Приятного аппетита!
Разнообразие ингредиентов делают этот салат из хурмы и страчателлы идеальным выбором для любого времени года. Он отлично подходит в качестве легкого обеда или прекрасного дополнения к основному блюду.