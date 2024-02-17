Сакральный шифр вашей квартиры: расчет кода в нумерологии

Составители числовых прогнозов эзотерического характера придают цифрам особое значение. Якобы каждая имеет свои особенности и энергетические параметры. Порой люди даже не задумываются, что номер квартиры связан с ее жильцами на тонком уровне. А зря! Нумерология дает подсказки, меняющие судьбу.

Эксперты утверждают: если правильно произвести математический расчет скрытой информации, которая содержится в номере квартиры, есть все шансы наладить свою жизнь. А "Клео.ру" предлагает понятную инструкцию для получения точного результата.

Итак, число нужно сложить все цифры из номера вашей квартиры до получения одного знака. Например, для жилого пространства 118 нужно произвести такой расчет: 1+1+8=10=1+0=1. Довольно простая и доступная нумерология.





Единица

Данное число в нумерологии указывает на необычность судьбы и большое количество ярких моментов в биографии жильцов. Более того, люди, которые занимают жилплощадь под номером 1, имеют крепкое здоровье. Однако им рекомендуется следить за развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Также единица стимулирует карьерный рост и успех в обществе.

Двойка

Согласно древнему учению, эта цифра является объединяющей. Двойка способствует искреннему общению между обитателями квартиры и усиливает сексуальную притягательность партнеров. Нумерология советует хозяевам жилья с номером 2 совладать со своими эмоциями, не поддаваясь аффективным психологическим реакциям.

Тройка

Поистине сакральное число, которое наделяет человека физической силой. Людям, которые живут под номером 3, важно всегда держать себя в форме, не пренебрегая спортивными упражнениями. Кроме того, цифра стимулирует человека добиваться высоких целей.

Четверка

Нумерология относит 4 к символам умственных способностей. Люди, которые живут в квартире под этим номером, обладают развитой коммуникабельностью и умеют расположить к себе окружающих. Однако обладателям четверки рекомендовано работать над своей стрессоустойчивостью.

Пятерка

Эта цифра мотивирует человека реализовать желания. Жильцы квартиры с шифром 5, как правило, умеют принимать решения без колебаний. Они могут быстро и точно находить выходы из любых ситуаций.





Шестерка

У обитателей квартиры с параметром 6, как утверждает нумерология, водятся деньги. Мистики смежных направлений также сходятся во мнении, что шестерка несет энергию материального благополучия. Вдобавок есть поверье, что цифра способствует успехам в личной жизни.

Семерка

В нумерологии данное число отражает профессиональные перспективы. Чувства для обитателей этой квартиры с кодом 7 могут уходить на второй план. Этот символический код не избавляет от неприятностей, но дает возможность предвидеть их и вовремя реагировать.

Восьмерка

Нумерология сулит жильцам с кодом 8 неожиданные повороты в судьбе. Так что, людям, у которых квартира под этим номером, нужно подготовиться к неожиданностям. Для того, чтобы достичь успеха, нужно прислушиваться к интуиции и верить в себя.

Девятка

Данное число способствует духовному развитию, причем такое определение дают самые разные эзотерические школы. Обитатели квартиры с кодовым номером 9 стремятся к совершенству, а наиболее ярко раскрываются в обществе единомышленников.



