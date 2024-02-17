О чем предупреждают нас ночные кошмары

Обычно человек видит сны еженощно примерно два часа. Многие уверены, что снов они не видят, но это не так. Просто проснувшись, их забывают сразу или могут "заспать" остатком ночи. Яркие сны можно помнить годами.

Психоаналитики Фрейд и Юнг выдвигали теории о том, что сны могут быть замаскированными желаниями, подавленными в детстве, или продуктом коллективного бессознательного.

Сомнология – направление новое. Ученые уже начинают понемногу понимать, почему люди видят во сне те или иные образы, и сделали вывод, что сон может помочь понять эмоции, проанализировать недавно случившееся, отсортировать информацию или "разрядить" переживание.



Ночные кошмары хоть иногда, но снятся всем. Причины у них могут быть самые разные. Например, стресс. Проблемы дома или на работе, в отношениях или в любви, даже переезд или гибель близкого существа могут выбить из колеи надолго, и мозг какое-то время будет переживать эти эмоции снова и снова, отражая их во снах. Большая часть людей, имеющих расстройство личности и посстравматическое, видят кошмары постоянно. Чаще всего начало медикаментозного лечения очень быстро сглаживает тяжелые сюжеты и добавляет им красок.

Вызвать тяжелый сон может болезнь. Причина кошмара может скрываться в диабете, сердечных болезнях или даже начальном признаке болезни Паркинсона. Вызвать кошмар может и задержка дыхания. Еще один вариант ответа на вопрос "откуда берутся кошмары" – лекарства. Часто жуткие сны могут быть побочным эффектом антидепрессантов, препаратов против аллергии, от давления и т.д. Надо ли говорить, что употребление наркотиков не идет на пользу сну? И идея выпить или покурить в надежде на хороший сон плохая. Алкоголь или наркотики сработают, конечно, но как только они покинут организм, проблемы и бессонница вернутся.

Чтобы избавиться от кошмаров, надо сначала понять, от чего они появились. Изменить дозировку препаратов или сменить лекарство, пойти к психологу с ПТСР или депрессией. Главное – сначала понять, в чем причина возникновения тяжелого сна. Впрочем, есть способ и для кошмаров, которые не связаны с лекарствами или травмами. Для борьбы с ними можно применить репетиционную терапию. Записать кошмарный сон и переделать его финал на положительный. Вечером отрепетировать новую версию, чтобы, если сон повторится, то увидеть положительный вариант сна. Не исключено, что кошмары станут сниться гораздо реже.

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