Пять признаков, что ты в него влюбилась

Часто женщины путают дружескую симпатию с романтической привязанностью. Когда рядом появляется мужчина, лучше сразу определиться с его ролью в твоей жизни и перспективами общения. Поэтому "Клео.ру" решили дать подсказку: как понять, что ты в него влюбилась.

1. Ты думаешь о нем постоянно . Воспоминания о встрече с мужчиной не выходят из головы, а еще ты фантазируешь о поцелуях с ним и даже нечто большем? Вероятно, возникли пылкие чувства, которые издавна вдохновляют поэтов, музыкантов и художников.







2. Ты искренне и бурно восторгаешься его успехами . Если он купил новый автомобиль или получил повышение, а ты готова прыгать от радости до потолка, – вывод напрашивается сам. Почему каждая победа мужчины становится для тебя долгожданным праздником? Влюбилась в него!

3. Ты хочешь с ним уединиться . Возможно, ты постоянно стремишься провести время с мужчиной, даже когда дел невпроворот. Когда дико не хватает его объятий и даже просто прикосновения руки – это больше, чем дружба.





4. Ты видишь в нем только хорошее . Романтическая привязанность имеет как плюсы, так минусы. Влюбленная женщина носит розовые очки – постоянно идеализирует мужчину, который вызывает нежные чувства. Если в твоих глазах он "мистер Совершенство", значит, определенно влюбилась в него.

5. Ты теряешь контроль над собой . Частое сердцебиение, мурашки по коже и даже легкий румянец могут возникать, когда вы беседуете, смотрите друг другу в глаза и даже просто обмениваетесь сообщениями в соцсетях. В таком случае влюбленность не скрыть – о ней сигнализирует тело.



