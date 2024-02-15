Ювелир Находкина назвала семь самых модных украшений в предстоящем сезоне

С наступлением весны приходит время освежить свой гардероб и начать думать о своем внешнем виде. Однако, не стоит забывать, что аксессуары играют важную роль в создании стильного и завершенного образа. Ювелир Наталья Находкина назвала семь самых модных украшений в предстоящем сезоне.

Многослойность

Здесь вы можете позволить себе сочетать несочетаемое. В многослойных образах обычно используются разные материалы, цвета и текстуры украшений. Например, браслеты могут быть выполнены из разных металлов, кожи, текстиля или бисера, а ожерелья – из разных цепочек, подвесок или бусин. Это создает интересный и уникальный образ, который привлекает внимание.





Украшения как одежда

В рамках этого тренда можно использовать различные аксессуары, которые имеют вид одежды. Эксперт убеждена, что украшения в форме "ремня" или "галстука", выполненных из металла или полудрагоценных камней, дополняют образ и смотрятся очень интересно.





Чокеры

Многим кажется, что данные аксессуары вышли из моды. Однако эксперт убеждена, что такой атрибут как чокер остается в тренде.

"Отныне он совершенно комфортно соседствует и безупречно смотрится, к примеру, с той же офисной рубашкой, массивным шарфом и строгим пальто", – цитирует слова ювелира Находкиной портал "Страсти".





Каффы

Они могут быть выполнены из разных материалов, таких как серебро, золото, пластик или даже драгоценных камнях. Некоторые каффы имеют сложные узоры или гравировку, в то время как другие могут быть более простыми и минималистичными. Присмотритесь к такому украшению, вы точно сможете получить внимание от окружающих.





Моносерьга

Этот недавно появившийся тренд продолжает дополнять образы многих модниц. Лучше всего присмотреть к максимально длинным моделям. Эксперт убеждена, что в офисных образах моносерьга интересно бликует на ткани.





Кольца с крупными камнями

Не стоит пугаться масштабов и думать, что данные украшения неудобные. Самое главное правильно выбрать аксессуар. Эти кольца имеют выразительный и роскошный вид и могут быть выполнены в разных стилях и дизайнах.

Украшения-трансформеры



Данный аксессуар поражает своей многофункциональностью. Они могут сочетать в себе сразу два украшения. Например, из броши превращаться в кулон, либо из часов в браслеты. Украшения-трансформеры позволяют создавать различные образы и варианты ношения одного и того же аксессуара.